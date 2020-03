Hotelbranche: Arbeits- und Ausbildungsplätze müssen geschützt werden

Der Basler Hotelier-Verein hat am Montag mit dem Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin die schwierige Lage der Hotel-Branche besprochen. Aufgrund der Massnahmen, welche wegen der Ausbreitung des Coronavirus verfügt worden sind, geraten viele Betriebe in Liquiditätsengpässe. Der Buchungseinbruch und Stornierungen führen zu Umsatzeinbussen von bis zu 80 Prozent, wie der Basler Hotelier-Verein am Dienstag in einer Medienmitteilung erklärt. Wie lange diese aussergewöhnliche Situation andauern wird, ist offen.

Regierungsrat Christoph Brutschin ist der Ernst der Lage bewusst. In einem konstruktiven Gespräch wurden diverse Massnahmen diskutiert, um Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Branche zu sichern.

Bereits haben mehrere Hotels Kurzarbeit beantragt. Dies sei ein wirksames Instrument, um die Kostenseite zu entlasten und Arbeitsplätze langfristig zu sichern, wie der Hotelier-Verein mitteilt. Der Basler Hotelier-Verein erwartet, dass der Bund das Kurzarbeitsverfahren rasch erleichtert. Unter anderem mit einer Anpassung der formalen Anforderungen, einer Reduktion der Karenzfrist und einer Verlängerung der Bezugsdauer.

Der Basler Hotelier-Verein steht in engem Kontakt mit seinen Mitgliedern und führt regelmässig Round Tables durch. Themen sind beispielsweise Informationen zur Kurzarbeit, Hygienemassnahmen sowie Best-Practice-Beispiele, wie auf diese Ausnahmesituation reagiert werden kann.