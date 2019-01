Martha war einer von vielen Hunden, die uns Menschen begleitet, inspiriert und berührt haben. Sie können Lebensretter sein, Filmstars und mittlerweile sogar berühmte Influencer. Auch in unserer Region leben zahlreiche Vierbeiner. 16 859 sind es im Kanton Baselland, 5075 in Basel-Stadt. War auf dem Land die Zahl der Hunde in den letzten zehn Jahren leicht rückläufig, ist sie in der Stadt etwas gestiegen. Das zeigen die neuen Daten der «Amicus»-Hundedatenbank, in der alle Hunde der Schweiz bis Ende 2018 registriert sind.

Appenzeller in Appenzell

Zusätzlich erhält man einen Einblick in die beliebtesten Hunderassen des Landes und in den verschiedenen Kantonen. Wenig überraschend landet zum Beispiel der Appenzeller in den beiden Appenzell konstant in den top Drei. Ansonsten dominieren landesweit neben dem Mischling der Labrador, der Chihuahua und der Yorkshire-Terrier die Ranglisten. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zusammensetzung der Top Zehn nicht gross verändert.

Lediglich die französische Bulldogge hat den Berner Sennenhund von ihrem Platz verdrängt. Die kleinen Bulldoggen mit ihren grossen Ohren und herzigen Gesichtern sind die neuen Mode-Hunde. Allerdings leiden viele von ihnen wegen ihrer zu kurz gezüchteten Nasen unter Atemnot und brauchen, um ein angenehmes Leben führen zu können, chirurgische Eingriffe. Auch in den beiden Basel sind sie angekommen, 465 an der Zahl.