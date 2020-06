IBA Basel-Schlussausstellung auf 2021 verschoben

Eigentlich hätte die IBA-Projekte vom 27. Juni bis zum 27. September auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein präsentiert werden sollen. Wegen der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen für das öffentliche Leben findet die IBA Basel Expo nun erst vom 30. April bis zum 6. Juni 2021 im Dome des Vitra Campus statt, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

Bei der IBA Basel handelt es sich um ein grenzüberschreitendes Projekt der Stadt- und Regionalplanung. Gestartet worden war es vor zehn Jahren mit dem Ziel, Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit in der trinationalen Metropolitanregion Basel zu stärken.