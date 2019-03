Er geht gerne spontan aus, am liebsten von Freitag bis Sonntag. Micha Herde liebt es, zu feiern. Dann sitzt er in der Bar Rouge, mit Blick auf ganz Basel und einem Wodka Lemon in der Hand. Üblicherweise käme dann der Moment, wo die Truppe aufbricht, so um zwei Uhr nachts vielleicht.

Doch wenn andere mit ihren Freunden angeheitert weiterziehen, einen vor Sauce triefenden Döner in der Hand, dann ist für Micha die Party vorbei. Seine Begleitung will meist schon nach Hause. Denn das Ausgehen mit Micha ist für sie vor allem eines: ein Job.

«Früher habe ich mich darüber aufgeregt, heute schaue ich nach vorne», sagt der 45-Jährige. Seit mehr als 30 Jahren sitzt er im Rollstuhl. Im Jahr 1973 kommt er zehn Wochen zu früh zur Welt. Der Sauerstoff ist damals noch nicht bereit. Doch das winzige Baby wird reanimiert, erfolgreich: Micha überlebt.

Erst als ihr Sohn sieben Monate alt ist, merken die Eltern, dass etwas nicht stimmt. Ihr Junge bewegt sich anders als die andern, merkwürdig. Er hat Gleichgewichtsprobleme. Der Sauerstoffmangel von damals hat seine Spuren hinterlassen – für immer.

Mit vierzehn, mitten in der Pubertät, kommt Micha schliesslich in den Rollstuhl. Er ist klug, macht das KV an der Handelsschule in Aarau. Seit mehr als zwanzig Jahren arbeitet er nun auf der kantonalen Verwaltung in Aarau. «Mein Chef traut mir was zu, das ist cool. Früher schauten mich Mitarbeiter manchmal an und fragten sich: Kann der das?»