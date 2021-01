Ihre Handschrift ziert ganz Basel: Diese Frau steckt hinter den Schriftzügen unzähliger Lokale

«Wenn du dich auf Schriften zu achten beginnst, siehst du sie plötzlich überall», beschreibt die Wahlbaslerin Romana Moser die Anfänge ihrer Karriere. Was sie über die Bedeutung von Schriften im Alltag sagt, trifft genauso auf die ihren in Basel zu: Wer sich einmal auf die stilvollen Kreideschwünge achtet, wird ihnen an so manchen Orten begegnen.

Aufgewachsen ist Romana Moser in Wettingen im Kanton Aargau. In der Nachbarstadt Baden liess sie sich zur Hotelfachassistentin ausbilden. Während ihrer gastronomischen Berufstätigkeit im Engadiner Sils rückte aber eine alte Leidenschaft immer mehr ins Zentrum: die Schriftmalerei.

Ausbildung führte sie nach Basel

Schon als Kind entdeckte Moser die Liebe zur Schrift. Beim Malen merkte sie plötzlich: «Ich zeichne immer das Gleiche und komme nicht weiter.» Also entschloss sie sich, Buchstaben in Kunstwerke zu verwandeln. Etwa im Biologieunterricht, als sie den Titel einer Hausarbeit über den Igel so gestaltete, als sei der Schriftzug selbst ein Stacheltier. Aber auch in Sils sei sie von Mitarbeitenden manchmal gefragt worden, ob sie nicht vielleicht im falschen Beruf sei.

Trotz ihrer Liebe zur manuellen Handschrift entschied sich Moser dann für die computerlastige Ausbildung zur Polygrafin, die sie nach Basel führte, wo sie nun schon seit 17 Jahren wohnt. Doch wie es der Zufall wollte, war es wiederum das gastronomische Umfeld, das sie ihrem Traumberuf näherbrachte. 2006 fiel ihr bei der Eröffnung des Gundeldinger Café del Mundo die noch unbeschriftete schwarze Tafel auf, und Moser fragte kurzerhand, ob vielleicht sie das Design übernehmen dürfte.

Kaum Konkurrenz auf ihrem Gebiet

Fünf Jahre später, während derer sie diese Arbeit stets ausüben durfte, entschied sie sich, selbst im Café zu arbeiten: «Um zu beobachten, wie die Leute auf die Schrifttafeln reagieren», erzählt Ramona Moser. Die Reaktionen waren erfreulich, die Konkurrenz klein.

Zu dieser Zeit seien fast alle Tafeln von den Ladenbesitzenden selbst oder von Kunstschaffenden anderer Disziplinen wie Tätowierenden gestaltet worden. Und so entschloss sie sich 2013, den selbstständigen Weg ins Glück zu suchen.