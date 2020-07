Im Arglist der Zeit anno 1291 sowie 2020: Die Ansprache von Regierungspräsidentin Ackermann zum 1. August

Eine grosse Rede mit viel drum herum fällt genauso Corona zum Opfer wie das Feuerwerk-Spektakel am Rhein. Dennoch lässt es sich der Basler Regierungsrat nicht nehmen, eine Ansprache zum Geburtstag unserer Schweiz zu halten. Dieses Jahr nun einfach mal in digitaler Form via Video.

Von schwierigen Zeiten und Solidarität

Die Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann meldet sich via Youtube und Kantons-Website zu Wort: Sie spricht die Gründung unseres Nationalfeiertages 1891 an. Damals bezog man sich auf den Bundesbrief von 1291 als sich Uri, Schwyz und Unterwalden in einer schweren Zeit verbündeten um sich gegenseitig zu schützen.

Auch heute, im Jahr 2020, befinden wir uns, so sagt Ackermann, in schwierigen Zeiten, in welchen wir uns gegenseitig schützen müssen. Und sie lobt die Schweiz: Es habe sich seit Anfang Jahr gezeigt, dass unser demokratisch föderalistisches System auch in einer Krise funktioniert. Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben viel Solidarität gezeigt und erlebt.

Die Wichtigkeit der nationalen Zusammenarbeit

Dennoch reicht es nicht aus, nur in seinen eigenen vier Wänden - oder besser, in seinen eigenen Landesgrenzen - zu denken. Die nationale Zusammenarbeit ist wichtig. Nicht nur bei diesem Virus, sondern auch bei vielen anderen Problemen, die genauso global sind. Ackermann nennt einige davon: der wirtschaftliche Wiederaufbau, die Digitalisierung, die Klimakrise.

Die Arglist der Zeit im Jahr 2020

Zum Schluss ihrer Rede bezieht sie sich nochmals auf den Bundesbrief. Darin sei die Rede von der Arglist der Zeit. Auch heute sei die Zeit arglistig: Wir wissen nicht, wie es mit der Pandemie weitergeht, die Klimakrise fordert Lösungen und gleichzeitig braucht es eine funktionierende Wirtschaft.

Sie und der Regierungsrat begrüssen, dass es über diese Themen eine offene Diskussion gibt. Die Zukunft läge in unseren Händen. Wir müssen sie alle gemeinsam gestalten.