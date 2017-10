Auf den ersten Blick ist es ein ganz gewöhnliches Klassenzimmer: Aufgeschlagene Lehrbücher auf den Pulten, Kinder, die der Lehrerin zuhören. Doch inmitten der Schüler der 6b im Gellertschulhaus fällt ein älterer Mann auf. Wer sich nun einen Opi vorstellt, der in seinem Karohemd im Klassenzimmer sitzt und den Kindern von den guten alten Zeiten erzählt, liegt falsch.

Christoph Afflerbach besucht die 12-jährigen Schüler des Gellertschulhauses und unterstützt die Klassenlehrerin Yvonne Heertsch. Er ist ein aktiver 70-jähriger mit ausgeprägten Lachfältchen um die Augen und einem breiten Grinsen im Gesicht. Wie er selber sagt, ist er eine «wunderfitzige» und sportliche Person.

Mit Kindern, ausser mit den eigenen drei Töchtern, hatte er früher nie viel zu tun. Er arbeitete in verschiedenen Führungspositionen in der Finanzbranche. Mit Sechzig ging er in Frühpension. Diese geniesst er in vollen Zügen. Er reist um die Welt, zum Beispiel segelte er mit Freunden durch den Panamakanal oder erkundete auch schon den hohen Norden - die Antarktis. Am kommenden Freitag startet er zu einem fünf-wöchigen Trekkingabenteuer durch Nepal.

Von früher erzählen

Als Afflerbach vor zwei Jahren im Gellertschulhaus anfing, war seine einzige Bedingung, dass er auf Reisen gehen kann, wann immer er will. Diese nimmt Heertsch gerne in Kauf. Im Lehrerzimmer fand sie eine Broschüre von Pro Senectute, die das Projekt «Begegnung der Generationen» vorstellte: Senioren haben die Möglichkeit, in Schulen, Kindergärten oder Tagesstrukturen mitzuhelfen. Die Aufgaben, die auf dem Flyer aufgelistet sind: «den Kindern Geschichten vorlesen, ihnen zuhören», «von früher erzählen» oder auch «sich beim Mittagstisch zu einer Kindergruppe setzen». Auch Heertschs Schwiegervater half zu dieser Zeit in einem Kindergarten mit und erzählte nur positives.

Die Broschüre gelangte in die Hände von Afflerbach, der in Basel aufgewachsen ist. Es gäbe natürlich für Senioren diverse Angebote, man könne beispielsweise auch im Altersheim helfen. Dies wäre für ihn jedoch nie infrage gekommen: «Im Altersheim sitze ich später sehr wahrscheinlich noch lange genug», sagt er mit einem Schmunzeln. «Für mich ist es interessanter, mich mit jungen Leuten zu beschäftigen. Sie sind ja schliesslich unsere Zukunft». Vor Afflerbach schnupperten zwei Rentner bei Heertsch, die sich jedoch nicht mit der Verbindlichkeit anfreunden konnten, und damit, wie sich die Schule seit ihrer Schulzeit verändert hat. Für Afflerbach ist dies kein Problem. Natürlich ist der Unterricht anders als jener, den er in der Primarschule in Riehen genossen hatte. Dies sei jedoch auch gut so. Die Lehrmittel seien nicht mehr so trocken wie früher. In gewissen Situationen findet der vitale Senior aber, dass man den Kindern zu viel zutraut und auch zu viele Freiheiten lässt.

Ein neues Stückchen Welt

Heertsch, die seit zwei Jahren mit Afflerbach zusammenarbeitet, schätzt die Unterstützung sehr: «Christoph bringt einen grossen Rucksack an Lebenserfahrung und ist sehr flexibel». Von dem Projekt erhofft sich die Primarschullehrerin für die Kinder, ein neues Stückchen Welt in den sonst eher grauen Schulalltag zu bringen. Zudem habe sich herausgestellt, dass Afflerbach auch für Kinder mit alleinerziehenden Müttern eine Bereicherung sei. Durch den lebenserfahrenen älteren Herrn, haben sie auch jemanden in ihrem Leben, der die Männerrolle vertritt. Den Unterricht gestaltet die Klassenlehrerin alleine, der Rentner hilft mit, falls die Kinder Fragen haben.

Ab und zu spielt Afflerbach auch die Märchentante: «Gestern erzählte er uns die Geschichte vom Schellen-Ursli und oft redet er über seine Reisen», sagt der 12-jährige Daniele. Die Kinder mögen den Senior und finden ihn «lustig». Auch Afflerbach findet es spannend, zu sehen, wie sie sich entwickeln oder verhalten. Manchmal werden sie auch ein wenig frech: «In einer Mathelektion, als Frau Heertsch gerade nicht da war, wollten die Kinder mir erklären, dass sie keine Mathematik haben müssten, weil man sie ja eh nie braucht».

Oft gehen sie mit Fragen zu ihm, falls Heertsch keine Zeit hat. Auch die ebenfalls 12-jährige Sophia mag den Rentner, obwohl: «Manchmal kommt Herr Afflerbach zu spät, eine Strafe bekommt er dafür aber nie. Nicht so wie wir». In dem gewöhnlichen Klassenzimmer ist halt eben doch nicht alles so gewöhnlich.