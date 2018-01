«Wenn chunnt är ändlig?» Die Kinder können es kaum erwarten. Sie stehen alle auf dem Matthäusplatz in einem Kreis, der aber eher an einen Bienenstock erinnert. Einige schreien aufgeregt herum, andere stehen eher etwas ängstlich in der Gegend herum. Nach einer gefühlten Ewigkeit, einige Kinder mögen gar nicht mehr stehen, kommen dann die Ueli angerannt. Schon von weitem hört man sie mit ihren Kässeli rasseln. «Aber wo isch dr Bär?» Der lässt nicht lange auf sich warten. Begleitet von etwa 20 Kindern, die bunte Fähnchen tragen, drei Polizisten und einer Clique kommt das grosse Wesen angerannt. Vereinzelt fangen Kleine an zu weinen, die Figur ist ein wenig furchteinflössend.