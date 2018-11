Die Coop-Verkaufsstelle an der Lörracherstrasse 146 in Riehen wird Ende 2018 geschlossen. Grund ist der Neubau der Liegenschaft und der damit verbundene Wegfall der Bewilligung zur Sonntagsöffnung. Ohne diesen Verkaufstag liesse sich der dritte Riehener Coop-Supermarkt nicht wirtschaftlich betreiben, teilte die Detailhandelskette am Donnerstag mit.

Alle Mitarbeitenden erhalten ein Alternativangebot in einer der umliegenden Coop-Verkaufsstellen. Bei der Wahl der Verkaufsstelle werden der Wohnort und die Lebenssituation so gut wie möglich berücksichtigt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Auch nach der Schliessung ist Coop in Riehen weiterhin mit zwei Verkaufsstellen präsent: Zum einen im Rauracher-Zentrum an der Rauracherstrasse 33 und zum anderen an der Schmiedgasse 7 im Dorfkern.