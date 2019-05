Thomas Weber erinnert sich, als noch rote Sandsteintrottoirs und weisse Kandelaber der Güterstrasse ein gewisses Cachet gaben. Er schwärmt von den 80er-Jahren, als die Menschen an der Strasse «wie eine grosse Familie waren» und die Eröffnung eines neuen Geschäfts mit der Gundeli-Clique gefeiert wurde. Neben der warmen Dorfstimmung erinnert er sich aber auch an urchigere Seiten des Quartiers: «Mit dem Strassenstrich war es manchmal fast schon unsicher, Littering war ein Thema.» Weber hat diese Quartiergeschichte als junges Kind hautnah erlebt, später als Journalist dokumentiert, beobachtet, kommentiert, mitgestaltet.

Alle Wege führen nach Rom, doch nur die Güterstrasse führt von zwei Seiten ins Herzen des Gundeli. Sie fängt bei der Margarethenstrasse an, zieht am Eingang der Bahnhofpasserelle vorbei bis zum Tellplatz und weiter in Richtung Dreispitz bis zur Reinacherstrasse. Ob über der Margarethenbrücke, der Passerelle, dem Postgebäude oder der Peter Merian-Strasse: Der Weg von der Stadt ins Gundeli geht über oder führt durch die Güterstrasse.

Das Café Fortuna schliesst, eine vegetarische Kette zieht in die Güterstrasse ein. Dies steht symbolisch für den Wandel, den diese Strasse und das Gundeli in den vergangenen Jahren durchgemacht haben: von einem verschlafenen Wohnquartier zu einem zunehmend belebten Stadtteil.

Weber ist seit 1993 Chefredaktor der Quartierzeitung. Hier an der Güterstrasse kennt ihn jeder. Auch Antonino Fortuna, der Serviceleiter des neu eröffneten Restaurants, das Anfang Monat im neuen Meret Oppenheim-Haus eröffnet hat. Fortuna kommt auf die Terrasse, um mit Weber zu plaudern. «Alles klar bei euch?», fragt er lächelnd. Bis 2018 führte er an der Ecke Güterstrasse/Solothurnerstrasse das nach ihm benannte Café. Zehn Jahre lang war er dort zu Hause, danach gab er seine Beiz auf. «Ich kam nicht mehr klar mit dem Hausbesitzer.» Also ist er ein paar Meter weitergezogen, bis zum «Tibits», dessen Service er nun als Angestellter führt.

Thomas Weber legt Exemplare der «Gundeldinger Zeitung» auf die Theke des «Tibits». Die Mittagszeit ist vorbei, das Klimpern des Geschirrs hat nachgelassen, die Gäste trinken Kaffee oder begeben sich auf die Terrasse beim Meret Oppenheim-Platz, die von einer strahlenden Maisonne erwärmt wird. Mit einem Cappuccino in der Hand setzt sich Weber an einem freien Tisch.

Tatsächlich war das Gundeli vor dem Bau des Hochhauses vom Centralbahnplatz aus unsichtbar. Trotz zahlreicher Kritik an dessen Ästhetik ragt das «neue Wahrzeichen» des Gundeli nun über das Gewölbe des Hauptbahnhofs. Die Wohnungen sind allmählich belegt, die SRF-Kulturabteilung und das «Regionaljournal» sind eingezogen. «Nun ist die ‹Gundeldinger Zeitung› nicht mehr das einzige Medium im Quartier», lacht Weber. Am 7. Juni wird der Meret Oppenheim-Platz am Fuss des Hochhauses eröffnet. Eine Skulptur und ein Brunnen werden an die berühmte Basler Künstlerin erinnern.

Weber meint aber auch, dass das Gewerbe an der Güterstrasse unter der stets steigenden Konkurrenz des Online-Handels leidet. Er weist auch der Stadtentwicklung eine Schuld zu: «In Basel wird alles viel zu trist gebaut. Zu wenig Farbe.» Was hält er vom Meret Oppenheim-Haus mit der grauen Fassade, dessen Schatten sich allmählich über den gleichnamigen Platz erstreckt? «Der Bau gefällt mir nicht unbedingt, aber er bringt zweifellos eine psychische und optische Aufwertung für das Quartier.»

Die «Gundeldinger Zeitung» ist unverzichtbarer Teil der Geschichte des «Quartiers hinter den Gleisen», wie ihn Weber nennt. Laut Eigenwerbung auf der Frontseite ist sie die «älteste Zeitung Basels»: Webers Grossvater Otto gründete die damalige «Gundeldinger Chronik» vor fast 90 Jahren. In der ersten Ausgabe steht: «Wir Gundeldinger bilden eine kleine Stadt.» Die Zeitung übernahm 1947 der älteste Sohn Paul, der sie dann in dritter Generation an Thomas übergab.

Eine Passantin kommt am «Tibits» vorbei und spricht Thomas Weber an. Die ältere Dame verteilt ebenfalls die «Gundeldinger Zeitung». «Im ‹Tibits› habe ich bereits ein paar hingelegt», ruft er ihr zu. Weber sagt: «Diese Strasse ist nun einmal kein Boulevard. Dafür hat sie zu wenig Charme.» Dennoch meint auch er, dass sich viel getan habe. «Die Thiersteinerallee-Überbauung und der Coop am Südpark haben die Strasse und das Quartier stark verändert», erklärt er. Vom Einzug von Coop und Migros würde auch das lokale Gewerbe profitieren. «Man geht einkaufen und geht dann von der Migros zur gegenüberliegenden Papeterie Jäger, um sich das zu besorgen, was die Migros nicht bietet.»

Vorsichtiger ist Elmi, der Barkeeper des Café Royal. Er weiss auswendig, welche Stammgäste in dieser Quartierbeiz lieber ein grosses Bier oder eine Stange trinken. Er zapft das Bier in die richtigen Gläser, sobald er die Leute bei der gläsernen Eingangstüre erkennt. Ob das Meret Oppenheim-Haus einen Mehrwert für seine Bar sein wird, kann er nicht sagen. «Wir hoffen es natürlich, aber es ist schwierig einzuschätzen.»

In der Rösterei Columbiana, die direkt gegenüber dem Meret Oppenheim-Platz seit 42 Jahren Kaffee anbietet, merkt man schon etwas davon. Dem Kunden kommt an der Türschwelle der Geruch von geröstetem Kaffee entgegen, während Doris Filippini herzlich grüsst. «Wir haben bereits Kunden, die nach dem Essen im ‹Tibits› zu uns kommen, um einen Espresso zu trinken», sagt ihr Sohn Stefano Filippini.

2017 wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. «Die einzige wesentliche Massnahme zur Verkehrsberuhigung», meint Fausi Marti. Dieser sitzt in einem anderen Café der Güterstrasse, am Tellplatz. Hier kommt vielleicht – als einzigem Ort der Güterstrasse – ein wenig Boulevard-Stimmung auf. Die hohen Bäume, die Fussgängerzonen, die Blumentöpfe, die bestuhlten Terrassen lassen von einer kleineren Version von Paris oder Wien träumen.

«Es ist unbestritten, dass die Güterstrasse belebt ist», ist Marti überzeugt. «Es gibt mittlerweile sehr viele Geschäfte. Es fehlt weder an attraktiven Angeboten noch an Einkaufsmöglichkeiten.»

Im vergangenen Jahr stellte die bz die Frage, ob die Güterstrasse nicht allmählich zur «Fressmeile» werde, da es hier zahlreiche neue gastronomische Angebote gibt. So viele, dass Marti befürchtete, die Restaurants und Take Aways würden alteingesessene Geschäfte vertreiben. In der Tat gingen in dieser Zeit auch zahlreiche Läden zu, die durch Essensgebote ersetzt wurden: In einem ehemaligen Tattoo-Shop zog Domino’s Pizza ein, das Café La République du Croissant öffnete in einer ehemaligen Filiale des Reisebüros Kuoni. Die französische Bäckerei gibt es allerdings bereits nicht mehr.

Fausi Marti erzählt aus Gesprächen mit Gewerblern, diese würden kaum einen Verdrängungskampf wahrnehmen. Anscheinend seien alle der Meinung, dass sich Geschäfte und Restaurants einander nicht konkurrenzierten und ihre Langlebigkeit vielmehr von ihrer Qualität bestimmt sei. Christophe Haller, FDP-Grossrat und Präsident des TCS, ist trotzdem besorgt. «Viele Geschäfte bleiben nicht lange an der Güterstrasse.»

Verkehrssituation umstritten

Im September 1930 titelte die «Gundeldinger Zeitung»: «Der Gundeldinger Quartierverein und die Verkehrsprobleme des Quartiers». Eine solche Schlagzeile könnte das Blatt auch heute schreiben. Denn auch die Kritik am Verkehrsaufkommen ist noch nicht erloschen. Fausi Marti spricht von zu hoher Verkehrsdichte und von Nutzungskonflikten zwischen Fussgängern und Autofahrern, Velofahrern und Trams.

Die Strasse zu beleben scheint auch an dieser Thematik anzustossen. «Ich fahre täglich mit dem Velo durch die Güterstrasse, und es ist ein Graus», bestätigt Thomas Weber. Er kritisiert die behindertengerechten, aber hohen Trottoirs an Tramhaltestellen, die glitschigen abgeschliffenen Randsteine an anderen Orten. Grossrätin Beatrice Isler (CVP) betrachtet die Parksituation der Velos als «katastrophal». Gerade in der Nähe der Passerelle zum Bahnhof seien wildparkierte Velos überall zu finden.