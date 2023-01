Im Westfeld Gemeinschaftliches Wohnen im Alter: Im ehemaligen Felix-Platter-Spital ziehen die ersten Seniorinnen und Senioren ein Das «Miteinanderhaus» im Westfeld erreicht seine nächste Etappe. Im Februar sind die sogenannten Studios des Bürgerspitals Basel für Menschen im Alter bezugsbereit. Drei sind bisher vermietet.

Einer der Gemeinschaftsräume von «Gemeinschaftswohnen im Alter» im dritten Stock des «Schiffs». Bild: zvg

Im dritten Stock des umgebauten Felix-Platter-Spitals, auch «Schiff» genannt, hat das Bürgerspital Basel eine neue Wohnform geschaffen. Mit dem Projekt «Gemeinschaftswohnen im Alter» soll Seniorinnen und Senioren eine Mischung aus privatem und gemeinschaftlichem Leben ermöglicht werden.

Neben Gemeinschaftsräumen wie Küche, Waschküche, Besucherraum und Ruheräumen haben die Bewohnenden ein privates Zimmer, Studio genannt. Dieses verfügt über ein eigenes Bad und eine Teeküche. Die 17 Studios sind ab Anfang Februar bezugsbereit. Sie sind zwischen 22 und 38 Quadratmeter gross.

Selbstbestimmt, aber nie allein

Das gemeinschaftliche Wohnen im Westfeld richtet sich an Menschen, die im Alter selbstbestimmt wohnen möchten, jedoch nicht mehr alle alltäglichen Aufgaben allein bewerkstelligen können. «Viele Interessierte haben Angst, dass sie stürzen und ihnen nicht geholfen wird», sagt Franziska Reinhard, Leiterin des Geschäftsfelds Betreuung Betagte im Bürgerspital Basel (BSB) an der Eröffnungsfeier am Mittwoch.

Der Unterschied zu anderen Wohnangeboten für Menschen im Alter sei, dass ihr Angebot nicht an Pflegestufen gebunden sei, sagt Reinhard. «Alte Menschen dürfen hier eigenständig leben, sind aber nie allein.» Anfang Februar würden die drei ersten Seniorinnen und Senioren einziehen und sie sei überzeugt, dass es schnell gehen werde mit weiteren Anmeldungen.

So könnte das Wohnen im ehemaligen Felix-Platter-Spital aussehen. Zu sehen ist ein 1-Zimmer-Musterstudio. Bild: zvg

Inbegriffen im Service ist eine 24-Stunden-Notrufbereitschaft, die Reinigung, Hauswartung und alle Mahlzeiten. Zudem sind tagsüber zwei Betreuungspersonen im Haus. Monatlich kostet das Angebot zwischen 2600 und 3800 Franken.

Die Kosten muten hoch an. In der Tat: Es gebe noch keine staatlichen Unterstützungsleistungen und Ergänzungsleistungen, ist dem Bericht des BSB zum Wohnprojekt zu entnehmen. Es seien aber politische Vorstösse auf nationaler Ebene auf dem Tisch, die auf finanzielle Unterstützung für Wohnformen wie das Gemeinschaftswohnen zielen, sagt Reinhard.

Hohe Lebenserwartung bedeutet auch grosse Herausforderung

In der Schweiz ist die Lebenserwartung sehr hoch. Mit durchschnittlich 84 Jahren sei sie eine der höchsten weltweit, sagt Regierungsrat Lukas Engelberger in seiner Rede zum Projekt «Gemeinschaftswohnen im Alter» im Westfeld:

«So schön die hohe Lebenserwartung ist, so sehr ist sie eine gesellschaftliche Herausforderung.»

Einsamkeit und fehlende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben seien unter anderem die Probleme, mit denen Menschen im Alter zu kämpfen haben. Ebenfalls fehle vielen Menschen nach der Pensionierung ein Stück Identität. «Gesund und aktiv älter zu werden, ist für viele von uns ein persönliches Ziel», sagt der Basler Gesundheitsdirektor. Unter Mitwirkung der Bevölkerung werde die Vision «Gut und gemeinsam älter werden im Kanton Basel-Stadt» umgesetzt. Dabei sollen Rahmenbedingungen für ein dauerhaft seniorenfreundliches Basel entstehen.

«Ältere Menschen optimal zu integrieren und so ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern, ist eine der grossen Herausforderungen der Alterspolitik», sagt Beat Ammann, Direktor des BSB. Das Bürgerspital Basel betreibt insgesamt über 200 Wohnungen mit einem Service für ein selbstbestimmtes Leben, unter anderem in Riehen und in den Quartieren Gellert und Wettstein. «Hier gehen wir einen Schritt weiter und positionieren das Angebot an der Schnittstelle zwischen dem Leben in einer Wohnung und dem Pflegezentrum», sagt Ammann.

Im Zeichen des generationenübergreifenden Wohnens

Das gesamte Westfeld-Areal steht im Zeichen des gemeinschaftlichen, generationenübergreifenden Wohnens. Im alten Felix-Platter-Spital werden seit Anfang Januar die ersten Wohnungen bezogen. Das Angebot besteht, nebst den Alterswohnungen im dritten Stock, aus 1,5- bis 7,5-Zimmer-Wohnungen sowie einer 12,5-Zimmer-Wohnung, die als Clusterwohnung für gemeinschaftliches Leben gedacht ist. Insgesamt werden im Areal 530 Genossenschaftswohnungen entstehen.

Im Erdgeschoss des «Schiffs» befindet sich ein Kindergarten, eine Kita und ein Denner. Seit kurzem ist das vom BSB betriebene «Bio Bistro» geöffnet, welches die Senioren und Seniorinnen des Gemeinschaftswohnens mit Mahlzeiten beliefert, aber auch als Quartiercafé dienen soll.