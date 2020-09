Im zweiten Akt der Grossbaustelle geht es ans Herzstück

Das Theater Basel wird seit dem Jahr 2014 vollsaniert. Die Bausubstanz des Gebäudes, die aus den 70er Jahren stammt, ist nicht mehr tragfähig und muss darum erneuert werden. Während in der ersten Etappe die Sicherheit im Gebäude und die veraltete Maschinerie erneuert wurden, dreht sich die zweite Etappe unter anderem um das Herzstück des Theaters: die Sanierung des Bühnenturms. Ausserdem soll die Fassade neu isoliert und das Foyer gänzlich erneuert werden.

Wie in den letzten Jahren mussten die lärmintensiven Bauarbeiten auf die spiel- und probefreie Sommerpause verschoben werden, die jeweils sechs Wochen dauert. Da die anspruchsvollen Arbeiten am Bühnenturm nicht in dieser Zeit verrichtet werden konnten, wurde die Sommerpause 2020 auf zwölf Wochen verlängert.

Für die zweite Etappe genehmigte die Regierung rund 39 Millionen Franken. Die hohen Kosten wurden in den letzten Jahren vermehrt kritisiert. Die Verantwortlichen begründen die Kosten mit der intensiven und aufwendigen Arbeit. Denn nicht nur die Sanierung des Bühnenturms ist anspruchsvoll, sondern auch die Erneuerung der Fassaden. In der Bausubstanz befinden sich nämlich verschiedene Schadstoffe.