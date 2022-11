Immobilien Leerstehende Wohnungen und «Lotterhäuser» in Basel – Grosser Rat will nicht dagegen vorgehen Zwei SP-Grossräten schwebt die Androhung einer Enteignung oder eine Leerstandsabgabe vor. Die Bürgerlichen wehrten sich erfolgreich dagegen.

Steht schon seit Jahren leer: Das ehemalige Restaurant La Torre auf dem Bruderholz. Kenneth Nars

Leerstehende Häuser und Wohnungen sind in vielen Städten ein Ärgernis, so auch in Basel. Paradebeispiele finden sich hier etwa auf dem Bruderholz mit dem ehemaligen Restaurant La Torre oder im Gellert mit den Spaini-Häusern. Die beiden SP-Grossräte René Brigger und Tim Cuénod forderten die Regierung auf, diesen Missstand zu beheben.

Im Vorstoss erwähnten die beiden Politiker Massnahmen wie etwa eine Leerstandsabgabe oder ein Gesetz aus Genf. Wenn im Kanton Wohnungsnot herrscht, dann dürfen die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer enteignet werden.

Gute Gründe für Leerstände

Die bürgerlichen Politiker störten sich in der Debatte vor allem an der drohenden Enteignung. Leerstehende Häuser und Wohnungen seien kein Massenphänomen, sagte etwa SVP-Grossrat Stefan Suter. Es gebe gute Gründe für den Leerstand, etwa Erbschafts- oder Scheidungskonflikte. Selbstverständlich komme eine Enteignung nicht infrage.

LDP-Grossrat Michael Hug bezeichnete den Eingriff in die Eigentumsgarantie als brandgefährlich. Ebenso wenig hält er von einer Leerstandsabgabe. Diese habe einen hohen Vollzugsaufwand zur Folge, die Einnahmen würden diesen wohl kaum aufwiegen. Andreas Zappalà von der FDP argumentierte ähnlich. Solch weitgehende Regelungen seien angesichts ein paar weniger Fälle nicht gerechtfertigt.

René Brigger verteidigte seinen Vorstoss. Es gebe zahlreiche Beispiele aus anderen Ländern und Städten wie etwa Österreich oder Vancouver, die bereits auf das Problem reagiert hätten. Er fordere ja nicht eine sofortige Enteignung der Eigentümerinnen und Eigentümer. Vielmehr solle die Verwaltung nach einer gewissen Zeit mit einer Enteignung drohen, um so einen Anreiz zu schaffen, Leerstände zu vermeiden.

«Ich gehe wesentlich von mehr Fällen aus»

Tim Cuénod sagte, er habe noch nie so viel Zustimmung für einen Vorstoss aus der Bevölkerung erfahren. Er verwies auf das Gesetz im Kanton Genf und eine ähnliche Regelung in St. Gallen. Seines Wissen seien diese Gesetze gerichtlich nie bestritten worden. Alleine im Quartier St. Alban seien ihm sechs Fälle bekannt, im ganzen Kanton seien es 20 bis 30 Gebäude. «Ich gehe jedoch von wesentlich mehr Fällen aus», sagte Cuénod.

Letztlich setzten sich die Bürgerlichen mit ihrer ablehnenden Haltung knapp durch – mit 47 zu 43 Stimmen, vor allem dank der Unterstützung durch die Mitte und die GLP.