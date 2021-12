Impfstart «Schon sehr gut gebucht»: Grosse Nachfrage nach Coronaimpfungen für Basler Kinder In Basel sind die Termine im Januar nach einem Tag bereits ausgebucht. Nun will das Impfzentrum weitere Kinder-Nachmittage anbieten.

In Wien werden Kinder bereits seit Mitte November gegen Corona geimpft. Roland Schlager / APA

Mit dem Schulstart nach den Weihnachtsferien starten in Basel auch die Coronaimpfungen für Kinder. Falls der Impfstoff für die 5- bis 11-Jährigen wie geplant eintrifft, soll am 5. Januar die erste Gruppe gepiekst werden können. Im Impfzentrum wird dafür der Betrieb umgestellt: Die Kinder werden von einem speziell für Kinderimpfungen geschulten Team aus Mitarbeitenden mit Erfahrung in der Pädiatrie unter der Leitung eines Kinderarztes geimpft. Die Impfungen für die Kinder finden immer am Mittwochnachmittag und einzelnen Samstagen statt, da dann schulfrei ist. Für die Kinder wird mehr Zeit eingerechnet als bei den Erwachsenen.

Die ersten Termine für die Kinderimpfung wurden im Kanton Basel-Stadt diese Woche freigeschaltet. Und die Nachfrage hat das Angebot deutlich übertroffen. «Die Impfungen für Kinder sind sehr stark nachgefragt und schon sehr gut gebucht», sagt Anne Tschudin vom Gesundheitsdepartement. Nach 24 Stunden waren bereits 370 Termine vergeben. Das bedeutet: Im Januar ist alles ausgebucht. Im Februar gebe es noch einige Termine, wobei da schon Zweitimpfungen mit dabei sind. Rund 200 weitere Kinder haben noch keinen Termin und befinden sich auf der Warteliste des Impfzentrums. Anmeldungen sind weiter möglich.

Ein Drittel der Dosis im Vergleich zur Erwachsenenimpfung

«Wir sind deshalb daran, das Angebot für Kinderimpfungen auszubauen und etwa einen zusätzlichen Samstag hineinzunehmen», sagt Anne Tschudin vom Gesundheitsdepartement. Parallel läuft die Planung, das bald auch in Kinderarztpraxen geimpft werden kann. Eine eigentliche Impfkampagne wie bei den Erwachsenen sei im Moment aber nicht vorgesehen. Die Impfung wird von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) primär empfohlen, wenn die Kinder an Vorerkrankungen leiden oder immunsupprimierte Personen in ihrem Umfeld leben. Alle übrigen Kinder können auf Wunsch der Eltern ebenfalls geimpft werden.

Für die bisher jüngste Gruppe zugelassen ist eine auf Kinder zugeschnittene Version des mRNA-Impfstoffs Comirnaty von Pfizer. Unter anderem ist die verabreichte Dosisstärke für Kinder deutlich geringer. Swissmedic schreibt dazu, die bisherigen Studien hätten gezeigt, dass der Impfstoff bei 5- bis 11-Jährigen schwere, durch das SARS-CoV-2-Virus hervorgerufene Krankheitsverläufe praktisch vollständig verhindern kann. Nebenwirkungen seien tendenziell eher seltener als bei Jugendlichen und Erwachsene gewesen.

Auch im Baselbiet sollen die ersten Kinder am 5. Januar geimpft werden können. Die Anmeldeplattform wird am nächsten Mittwoch, 29. Dezember, geöffnet. Auch im Impfzentrum Muttenz sind spezielle Zeitfenster für die Kinderimpfungen reserviert. Durchführen wird die Impfungen ein speziell geschultes Team unter der Leitung einer Kinderärztin.