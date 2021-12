Impfung Auch die Booster-Krone gehört Basel Schweizweit am meisten doppelt Geimpfte, auch beim Boostern ist der Kanton Basel-Stadt an erster Stelle. Dennoch: Die Neuanmeldungen für den Piks sind rar.

Viele wollen die Booster-Impfung, fast keiner steht für die Erstimpfung an in Basel-Stadt. Juri Junkov

Auch die Booster-Krone gehört Basel Viele Drittimpfungen, fast keine Neuanmeldungen: So sieht es in Basel-Stadt aus. Das Baselbiet hinkt bei den Auffrischimpfungen hinterher. Basel-Stadt dürfte bald der erste Kanton in der Schweiz sein, der 70 Prozent seiner Wohn­bevölkerung doppelt geimpft hat. Nun hat Basel auch bei den Booster-Impfungen die Nase vorn.

Die neusten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit vom Freitag bescheinigen Basel-Stadt eine Quote von 69,4 Prozent an mindestens doppelt geimpften Personen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Tessin und Neuenburg, das Baselbiet ist fünftplatziert.

Wenig Anmeldungen für die Erstimpfung

Bei den Booster-Impfungen sind laut den Zahlen des BAG über zwölf Prozent der Basler Wohnbevölkerung dreifach geimpft. Insgesamt wurden in Basel-Stadt seit der Zulassung der Boosterimpfung für Menschen über 65 Jahre am 26. Oktober über 24'200 Dosen verabreicht. In dieser Zahl sind allerdings auch Personen enthalten, die nicht hier wohnhaft sind.

Die Bereitschaft, seinen Arm ein drittes Mal unter die Nadel zu halten, ist also gross im Stadtkanton. Dies zeigen auch die bisherigen Anmeldungen für die Auffrischimpfung: Rund 47 000 Baslerinnen und Basler haben sich Stand Freitag zu einer dritten Impfung bereit erklärt.

Doch den Fortschritten bei den Booster-Impfungen zum Trotz haben sich zuletzt nur wenige Menschen für eine Erstimpfung entschieden. Seit der Zulassung der Booster-Impfungen liessen sich gerade einmal rund 4500 Menschen eine erste Dosis verabreichen. Zum Vergleich: In der gleichen Zeit wurden mehr als fünf Mal so viele Menschen geboostert. In der letzten Woche lagen die täglichen Zahlen des ersten Pikses im tiefen dreistelligen Bereich.

Wer sich bis jetzt noch nicht hat impfen lassen, hat weiterhin die Möglichkeit, dies ohne Voranmeldung zu tun: Bis am 23. Dezember können die Walk-in-Termine jeweils montags und freitags im Impfzentrum am Messeplatz wahrgenommen werden.

Impfzentrum Laufen öffnet früher als geplant

Im Kanton Baselland verläuft die Kampagne der Booster-Impfungen gemächlicher. Hier liessen sich bislang 6,5 Prozent der Wohnbevölkerung mit einer dritten Dosis impfen. Damit befindet sich der Kanton im schweizweiten Mittelfeld. Dem will die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion nun entgegenwirken. Wie sie mitteilt, soll das Impfzentrum West in Laufen am 13. Dezember wieder in Betrieb genommen werden und so für mehr Kapazität bei den Auffrischimpfungen sorgen. Rund 2000 Impfdosen sollen dort am Tag verabreicht werden können. Geimpft wird in Laufen allerdings nur mit dem Moderna-Stoff namens Spikevax.

Auch das Impfzentrum Muttenz fährt seinen Betrieb hoch. Ab heute Montag wird dieser in drei Schichten aufgeteilt. Somit soll sichergestellt werden, dass auch in Muttenz täglich gleich viele Dosen wie in Laufen verimpft werden können. Zudem werden die Öffnungszeiten in Muttenz ausgedehnt (9 bis 20.30 Uhr).

Seit Freitag können sich im Baselbiet auch Personen über 50 Jahren für die Booster-Impfung anmelden. In Basel-Stadt hingegen ist die Auffrischimpfung seit dem letzten Montag für alle Menschen unter 65 Jahren verfügbar.