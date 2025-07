Impfzentrum bleibt Basel-Stadt rechnet mit vierter Impfung im Herbst – auch im Baselbiet ist eine Entwicklung im Gange Die Firma Centramed wird das baselstädtische Impfzentrum im Congress Center weiter betreiben. Denn der Kanton möchte für eine allfällige Auffrischimpfung gewappnet sein.

Solche Schlangen vor dem Impfzentrum gibt es längst nicht mehr. Nicole Nars-Zimmer (Archivbild: November 2021)

Bereits im März war im Kanton Basel-Stadt klar: Das Impfzentrum wird bis mindestens Ende 2022 weiterbetrieben. Nachdem die Firma Centramed –vormalige Meconex – die Impfmaschinerie am Messeplatz durch die Krise befördert hatte, musste der Kanton die Vergabe im Frühling öffentlich neu ausschreiben. Neben anderen Unternehmen hatte sich auch wieder Centramed beworben, und, wie nun dem Kantonsblatt zu entnehmen ist, wird das Unternehmen den Betrieb im Untergeschoss des Congress Centers auch ab Juli weiterführen.

Dies obwohl die Coronazahlen stetig gesunken waren. Inzwischen ist die Pandemie grösstenteils aus der Öffentlichkeit verschwunden. Am Pfingstmontag waren im Kanton Basel-Stadt 17 Personen mit einer Covid-19-Infektion hospitalisiert, niemand davon auf der Intensivstation. Insgesamt 30 Personen wurden am Montag positiv auf das Virus getestet. Das letzte Mal ist im Kanton am 17. Mai eine Person an Corona verstorben.

Centramed kann Personal kurzfristig aufstocken

Und doch rechnen sowohl Anne Tschudin vom Gesundheitsdepartement als auch Centramed mit der Möglichkeit, dass im kommenden Herbst eine vierte Impfung notwendig sein könnte. «Darauf möchten wir vorbereitet sein», schreibt Tschudin auf Anfrage. Centramed sagt derweil, man habe sowohl die Erfahrung als auch die Kapazität, das Personal kurzfristig aufstocken zu können. Aktuell seien 19 Personen im Impfzentrum beschäftigt. Bei der Höchstleistung, sprich 3000 Impfungen täglich, seien in der Vergangenheit 70 Personen zum Impfen im Einsatz gewesen.

Aber auch jetzt wird in Basel wieder mehr geimpft: An jenen Tagen, an welchen das Impfzentrum geöffnet ist, erhalten jeweils bis zu 200 Personen eine Dosis, wobei es sich bei den meisten um die dritte Impfung handelt. Dies ist der kantonalen Statistik zu entnehmen. Unter den geimpften Personen seien auch Geflüchtete aus der Ukraine, bestätigt Tschudin: «Das Angebot wurde und wird genutzt, wenn auch nicht in hohem Masse.» Für jene Personen seien denn auch die Informationen auf der Website des Impfzentrums auf Ukrainisch ersichtlich.

Weswegen sich aktuell Personen vor allem boostern lassen, kann Tschudin nicht mit Sicherheit sagen. Man vermute allerdings, dass die Entscheidung je nach Feriendestination beeinflusst werde.

Auch Baselland plant die nähere Zukunft des Impfens

Der weitere Betrieb des Basler Impfzentrums steht bis mindestens Ende Dezember fest. Dafür nimmt der Kanton noch einmal knapp acht Millionen Franken in die Hand. Dass der Betrag mit 7'354'000 nicht viel tiefer ist, als vor einem Jahr (8'840'000) liege daran, dass die Fixkosten für die Räumlichkeiten gleich bleiben. Die Differenz zum Vorjahr ergebe sich dadurch, dass man grundsätzlich mit weniger Impfungen rechne, so Tschudin.

Auch im Baselbiet ist derzeit eine Entwicklung im Gange: Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, bestätigt auf Anfrage, dass, wie bereits angekündigt, das kantonale Impfzentrum in Muttenz auf Ende Monat geschlossen wird. Zusätzlich zum Impfangebot in Apotheken und Arztpraxen kläre man derzeit die Details eines privat geführten Impfzentrums im Anschluss an das Muttenzer Zentrum an einem neuen Standort.