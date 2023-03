Impfzentrum schliesst Corona und Affenpocken: Kanton Basel-Stadt passt Impfangebot an Bald ist fertig. Nach diesem Freitag schliesst das Corona-Impfzentrum am Messeplatz seine Türen und wird abgebaut. Danach können sich Interessierte mitunter im Basler Universitätsspital impfen lassen.

Das Basler Impfzentrum schliesst am Ende der Woche definitiv. Archivbild: Juri Junkov

398’000 Impfungen wurden im Impfzentrum Basel am Messeplatz seit der Eröffnung im Dezember 2020 verabreicht – nochmals 14’000 waren es mit mobilen Equipen in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen. Das teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Mittwoch mit. Ab November 2022 bestand zudem ein Angebot an Impfungen gegen das Mpox-Virus (Affenpocken). Gegen dieses Virus kamen bisher rund 900 Impfdosen zum Einsatz.

Am kommenden Freitag schliesst das Impfzentrum seine Türen. Im Anschluss folgt der Abbau. Corona-Impfungen sind weiterhin und wie bisher in verschiedenen Apotheken und Hausarztpraxen sowie im Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) möglich. Letztere Institution bietet zudem Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren an. Bislang wurden im Kanton Basel-Stadt 100’000 Menschen positiv auf Corona getestet.

Wer sich gegen Affenpocken impfen lassen will, kann das künftig im Universitätsspital Basel tun. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website des Unispitals. Die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfehlen folgenden Risikogruppen eine Impfung: