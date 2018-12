Der bz-Jahresrückblick: Wissen Sie noch, was 2018 passiert ist? Willkommen zum Jahresrückblick-Rätsel der bz Basel. Wie gut haben Sie das regionale Geschehen verfolgt? Erinnern Sie sich daran, was dieses Jahr passiert ist? Und: Wissen Sie, was aus den Top-Storys geworden ist? Dann werden Sie dieses Quiz sicher bestehen.

Wir fangen mit dem denkwürdigen Unfall des Methanol-Lastwagens auf der A2 an. Der ereignete sich im März, im November tauchte ein Video dazu auf. Was ist darauf zu sehen?

Vor fast einem Jahr, am 28. Januar 2018, ereignete sich in Rünenberg ein Drama, das die Region nicht so schnell vergessen sollte: Ein Nachbar stürmte das Haus des berühmten Medienanwalts Martin Wagner, erschoss den Juristen und richtete sich selbst. Was wurde aus den Ermittlungen?

Dieser Mann ist eine Reizfigur in Basel: Beat Leuthardt, Co-Geschäftsführer des Mieterverbands Basel-Stadt und Basta-Grossrat. Er brachte im Juni die Mieter-Initiativen an der Urne durch, seither verfügt Basel über einen Verfassungsartikel zum Wohnschutz. Was hat die Regierung nun daraus gemacht?

Auch diese Frau hat polarisiert - und interessiert. Adela Smajic war die Bachelerotte 2018. Allerdings hat sie sich bereits kurz nach der Ausstrahlung der populären Sendung von ihrem Auserwählten Cem getrennt. Was macht Adela heute?

Mit der Krise der Baselworld stürzte auch die MCH Group AG ins wirtschaftliche Loch: Kurz nach der Absage von Swatch-Chef Nick Hayek für die nächste Baselworld sackte der Aktienkurs ein. Das Unternehmen zog personelle Konsequenzen, CEO René Kamm musste gehen. Wer ist sein Nachfolger?

Der Fall hielt die Baselbieter Justiz auf bizarre Weise in Atem: Im Februar 2014 hatte Kampfsportler Paulo Balicha mit einer Horde vermummter Männer das Kampfsportcenter seines ehemaligen Schülers Shemsi Beqiri in Reinach gestürmt und einen Zweikampf erzwungen. Nach einem ebenso bizarren Prozess fiel das Urteil. Was hat das Baselbieter Strafgericht zu Paulo Balicha befunden?

Am Nachmittag des 27. Juli war eine schwarze Rauchwolke über der ganzen Region zu sehen: Rund 200 Tonnen mit krebserregendem Teeröl getränkte Eisenbahnschwellen waren in Brand geraten. Was ergaben die Ermittlungen später zu Brandursache?

Sie wollte es wissen: Die Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter bewarb sich in ihrer Partei um eine Bundesratskandidatur. Sie scheiterte - aber wann?

Die Lovebugs sind eine der bekanntesten Bands aus Basel. Welches Jubiläum konnten sie 2018 feiern?

Es war mehr als nur ein Fasnachtsskandal: Das Logo der Negro Rhygass und das der Mohrekopf-Gugge sollen rassistisch sein. Sie bilden die Karikatur von Schwarzen ab. Was haben die Guggen für Konsequenzen gezogen?

Dieser Konflikt hat den Basler Grossen Rat dieses Jahr national berühmt gemacht: Grossratspräsident Remo Gallacchi (CVP) komplimentierte die Grüne Grossrätin Lea Steinle mitsamt Kleinkind aus dem Raum. Wie hat Gallacchi auf die Kritik reagiert?

Zurück aufs Land: Die Waldenburgerbahn erhält neues Rollmaterial. Welche Farbe löst das ikonische Baselbieter Rotweiss ab?

Baselland wird Uni-Standort! Das gaben die Regierungen beider Basel im Herbst bekannt. Wo wird die Universität Basel ihre neue Niederlassung errichten?

Trotz des ewigen Kampfs um Kulturgelder: Über welche Auszeichnung konnte sich das Theater Basel 2018 freuen?

A propos: Wer tritt eigentlich die Nachfolge von Theaterdirektor Andreas Beck an?

Die Basler Polizei hat nicht nur einen Tesla, der vorläufig nicht fahren darf, auch bekommt die Polizei bald ein gepanzertes Fahrzeug. Dies, obwohl die Kritik aus dem Grossen Rat massiv war. Was war passiert?

Gegen das Ende hin nochmal ein bisschen Kultur: Welche Künstler würdigte die Fondation Beyeler 2018 mit Retrospektiven?

Die Spitalfusion beider Basel war ein mediales Megathema, aber auch so komplex, das dem Medienkonsumenten manchmal der Überblick fehlte. Im Februar wird darüber abgestimmt. Wer sind die Gegner der bikantonalen Grossfusion?

Vielleicht möchten Sie das Quiz wiederholen? Natürlich kann man sich nicht an jedes Detail erinnern. Aber einen Versuch ist es allemal wert.