Ein Drittel. So hoch soll der Anteil «kostengünstiger» Wohnungen an der Zahl der neu zu erstellenden Wohnungen sein, wenn es nach der Regierung geht. Das schreibt sie in ihren Anpassungen des kantonalen Richtplans, die sie am Dienstag verabschiedet hat. Auch einen weiteren Punkt der vom Volk angenommenen Initiativen zur Wohnbaupolitik hat sie umgesetzt. Die Formularpflicht wird eingeführt.

Der Mieterverband hatte den Richtplan komplett für Makulatur erklären wollen, nachdem er an der Urne mit seinen Initiativen gesiegt hatte. Dazu sieht die Regierung offensichtlich keine Veranlassung. Sie schreibt aber fest, dass auf den Arealen, die neu als Wohnraum genutzt werden, die Ein-Drittel-Regel gelten soll. Damit sind insbesondere Industrieareale wie das Lysbüchel und das Klybeckareal gemeint, die neu auch für Wohnnutzungen geöffnet werden.

An dieser Politik will die Regierung festhalten, schreibt sie weiter. Auch wenn der Gewerbeverband und andere fordern, dass Areale weiterhin ausschliesslich dem Gewerbe zur Verfügung stehen sollen. Dazu gebe es keinen Grund, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf die diversen Eingaben, die in der Vernehmlassung eingingen. Es würde auf diesen Arealen ja nicht nur neuer Wohnraum für etwa 20'000 Menschen geschaffen, sondern auch deutlich mehr Gewerbefläche, als momentan vorhanden ist. In einem Mitwirkungsbericht werde klar begründet, welche Anliegen berücksichtigt, und welche abgewiesen worden seien, und warum.