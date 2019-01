Bereits in zehn Jahren könnte in Basel-Stadt die Stimmbevölkerung weniger als die Hälfte der Einwohner ausmachen. Was bedeutet das für unsere politischen Prozesse?

«Das Szenario, dass es sich bald einmal darauf zuspitzen wird, dass 50 Prozent der Bürger nicht direkt partizipieren können, ist verheerend. Ein kantonaler aber durchaus auch nationaler Lösungsansatz wäre das Stimmrechtsalter 16. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Stimm- und Wahlrecht: Das aktive Stimm- und Wahlrecht heisst, dass der Jugendliche sich an Wahlen und Abstimmungen per Briefabgabe beteiligen und sich auch für ein politisches Amt bewerben darf. Das passive Stimm- und Wahlrecht lässt letzteres nicht zu. Was für den politischen Einbezug der 16 bis 17-jährigen spricht, ist die stark von Personen über 40 Jahren dominierte Gesellschaft. Der Einbezug der 16 bis 18-jährigen würde die Altersglocke im Hinblick auf den politischen Kräfteausgleich von jung und alt verschmälern. Es muss bemerkt werden, dass viele Jugendliche, die in einer Lehre sind, oftmals schon Steuern zahlen wie die 18-Jährigen. Wenn als Argument angeführt wird, die Jugendlichen seien sich über die Tragweite der politischen Entscheide nicht bewusst, so fallen mir persönlich diverse erwachsene Personen ein, die ebenfalls wenig von der Tragweite verstanden haben. Es gibt äusserst viele Jugendliche, die sehr häufig politisieren und bei einer Abstimmung oftmals besser Bescheid wussten als viele stimmberechtigte Erwachsene mittleren Alters. Durch ihr Interesse und ihr Wissen können sie verschiedene Optionen abwägen und dann die Option auswählen, die ihnen mehr entspricht.

«Personenfreizügigkeit begrenzen»

Felix Wehrli Gross- und Gemeinderat SVP Basel-Stadt





«Die Entwicklung ist bedenklich und zeichnet sich in vielen grossen Städten der Schweiz ab. Noch viel schlimmer ist, dass regelmässig etwa die Hälfte der Stimmberechtigten gar nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch macht. Dabei macht diese direktdemokratische Errungenschaft das Zusammenleben in unserem Land aus. Ein Teil des Wandels der Bevölkerungsstruktur haben wir unserer gut funktionierenden Wirtschaft zu verdanken, welche durch hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte der Stadt ein anderes Gesicht gegeben hat. Diese Menschen ziehen meist nach einigen Jahren weiter, ihre Kinder gehen auf internationale Schulen und entsprechend ist das Interesse an Partizipation und Einbürgerung gering. Problematisch sind die vielen Ausländer, welche hier wohnhaft sind und kein Interesse an der Integration haben. Hier ist klar, dass die Einbürgerung und die damit verbundenen Anforderungen der letzte Schritt einer gelungenen Integration sein müssen. Gelingt diese Integration nicht, kann auch eine Einbürgerung und das Erlangen des Stimmrechts keine Möglichkeit sein. Der mangelnde Integrationswille schafft Parallelgesellschaften. Diese sind fatal und werden durch den ungebremsten Familiennachzug verschärft – meist wandern diese Menschen direkt in die Sozialhilfe ein und belasten die Gesellschaft in hohem Masse .





So lange wir also die Zuwanderung nicht selbst steuern können und an der Personenfreizügigkeit festhalten, wird sich das Problem weiter verschärfen. Die Schweizer Bevölkerung wird zur Minderheit im eigenen Land. Damit aber unsere Identität nicht verloren geht, ist es wichtig, dass diese «Minderheit» weiterhin bestimmen kann, was für die Schweiz und unseren Kanton sinnvoll ist. Nur so können wir unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben.»