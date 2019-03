Ein weiterer Grund sei die Einführung einer neuen Kategorie von bewaffneten Sicherheitsassistenten. Diese wurden aus den bestehenden Sicherheitsassistenten für den Verkehr rekrutiert. Die Folge sind verminderte Busseneinnahmen. Auch dürfte der forcierte Überstundenabbau bei der Polizei im letzten Jahr sich in den sinkenden Zahlen niederschlagen. Und seit der Einführung der Besucher- und Pendlerparkkarten hätten die Probleme mit Pendlern stark abgenommen.

Die Polizei sieht für den Rückgang mehrere Gründe: So dürfte die Einführung der neuen Parkraumbewirtschaftung, mit der 2014 die weissen Zonen abgeschafft wurden, eine wichtige Rolle gespielt haben. «Zur Durchsetzung der Bewirtschaftung wurden und werden bis heute viele Kontrollen durchgeführt», sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz.

Das bedeutet: Im Schnitt gab es pro Monat weniger als 10'000 Bussen. Eine ähnlich tiefe Anzahl lässt sich in der kantonalen Statistik nicht finden, selbst wenn man bis ins Jahr 2000 zurückblättert. Auffallend ist vor allem der rapide Rückgang in den vergangenen Jahren. 2015 lag die Anzahl Parkbussen noch bei über 185'000. Seither ist die Zahl jedes Jahr um rund 20'000 gesunken.

Falschparkierer hatten 2004 ein wahres Horrorjahr: 217'782 Strafzettel wegen Verletzen der Regeln des ruhenden Verkehrs, wie Falschparkieren offiziell betitelt wird, wurden ausgestellt. Vergangenes Jahr meinten es die Verkehrspolizisten dagegen gut mit der autofahrenden Bevölkerung. Nicht einmal 120'000 Parkbussen wurden 2018 ausgestellt. Das zeigt eine Auswertung der Polizei auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende».

Der St. Alban-Rheinweg nimmt eine Sonderstellung ein. Über ein Viertel der 1805 Bussen, die vergangenes Jahr verteilt worden sind, gingen an Fahrzeuge mit einer ausländischen Nummer. Ein Grund könnten die knapp 100 Parkplätze am Fuss der Wettsteinbrücke sein. Dort kann man das Auto drei Stunden lang stehen lassen. Das verführt zu überlangem Parkieren. Entsprechend beliebt ist die unbelebte Parkecke auch bei Pendlern und Touristen.

In der Bussenstatistik 2018 stechen zwei eigentlich vergleichbar kleine Strassen ins Auge. Die Erlenmattstrasse (1334 Bussen) und der nahe gelegene Tangentenweg (1152 Bussen). Die Erklärung: 2018 kamen einige Sonderfaktoren zusammen. So gab es mehrere Grossbaustellen, was unter anderem zu einer erhöhten Kontrolltätigkeit der Polizei führte. Auch die Messe und das nahegelegene Musical Theater führen zu vielen (Falsch-)Parkierern.

Eine freie Abstellfläche findet man auf dem Birsigparkplatz praktisch nie, obwohl knapp deren 80 zur Verfügung stehen. Die Strasse parallel zur Steinenvorstadt ist seit Jahrzehnten die erste Adresse, wenn es darum geht, das Auto während dem Ausgang abzustellen. Dies schlägt sich auch in der Bussenstatistik nieder. Der Birsigparkplatz ist mit Parkuhren ausgerüstet, dies führt grundsätzlich zu vielen Schwarzparkierern. Insgesamt 2218 Bussen ergeben Rang 3.

Seit der Umgestaltung der Güterstrasse vor zwölf Jahren bietet die Gerade durchs Gundeli deutlich weniger Parkplätze an. Von der Margarethenstrasse bis zur Heiliggeistkirche zieht sich ein breiter Fussgänger-Boulevard durch das Quartier hinter den Gleisen. Das war zumindest die Theorie der Stadtplaner. In der Realität wird das breite Trottoir immer wieder als Parkfläche missbraucht. Entsprechend ist die Güterstrasse mit 2830 Bussen absoluter Spitzenreiter.

Das Kleinbasel ist die Verkehrsbussen-Hölle des Kantons. In keinem anderen Stadtteil wurde vergangenes Jahr häufiger gebüsst. Das hängt auch damit zusammen, dass es dort vergleichsweise viele Parkplätze hat. Entsprechend überrascht es nicht, dass auch die Hammerstrasse – eine der längsten Strassen durch das Kleinbasel – in der Strafzettelstatistik ganz weit oben zu finden ist. 2538 Bussen bedeuten Rang 2 in der Auflistung.

Falschparkieren früh stoppen

Eine grundsätzliche Strategieänderung beim Thema Parkbussen gebe es aber nicht. «Grundsätzlich ist unser ‹Plan› unverändert: Die Durchsetzung der Verkehrsregeln mit Fokus auf die Verkehrssicherheit», sagt Yerguz. Die Busseneinnahmen würden im Budget als sogenannter Einzelposten geführt und seien nicht führungsrelevant.

Konkret: Die Kantonspolizei kann ihr Budget nicht durch zusätzliche Einnahmen durch Bussen aufbessern, umgekehrt wird wegen weniger Bussen kein Sparprogramm nötig. «Die Kantonspolizei kann die Verkehrskontrollen anhand von Kriterien der Verkehrssicherheit ansetzen und nicht aufgrund von finanziellen Überlegungen.» Aber: Falschparkierer würden andere Fahrer nachahmen, die bereits ihr Auto abgestellt haben. «Darauf achten wir bei der Kontrolltätigkeit und versuchen möglichst früh, einer solchen Dynamik entgegenzuwirken», so Yerguz.

Baustellen und Schwimmbad

Auf Anfrage der «Schweiz am Wochende» hat die Polizei die Bussenstatistik 2018 nach einzelnen Strassen aufgeschlüsselt. Dabei ergeben sich eine Reihe überraschender Erkenntnisse. So war etwa das Erlenmatt-Areal vergangenes Jahr für Falschparkierer ein hartes Pflaster. Sowohl die Erlenmattstrasse wie auch der nahe gelegene Tangentenweg finden sich in den Top Ten der Bussenstatistik. Die Polizei begründet dies mit zwei Grossbaustellen, bei denen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich mehr Kontrollen stattfinden würden.

Andere Zahlen aus der Statistik lassen sich weniger klar erklären. So werden etwa rund um die Fondation Beyeler verhältnismässig viele ausländisch zugelassene Fahrzeuge gebüsst. Am Bachtelenweg, einer unbefahrenen Nebenstrasse, wurden insgesamt 242 Bussen verteilt, mehr als die Hälfte davon an Ausländer. Dies dürfte mit der Nähe Grenze und Museum zusammenhängen, aber auch damit, dass während den Sommermonaten das nahe gelegene Naturbad beliebt ist.

Wie viele Bussen wurden in Ihrer Strasse verteilt?