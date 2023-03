In eigener Sache Cyberangriff auf Zeitungen von CH Media: Regionalteile vorübergehend in einer Einheitsausgabe Aufgrund eines Cyberangriffs auf die IT-Systeme von CH Media ist die Produktion ihrer Zeitungen beeinträchtigt. Die Regionalteile erscheinen vorübergehend in Einheitsausgaben.

Die IT-System der Zeitungen von CH Media wurden Opfer einer Cyberattacke – betroffen ist auch die bz. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der zweite Bund der Zeitungen erscheint auch am Dienstag (28. März) wegen der angegriffenen IT-Systeme in einer speziellen Form. In der Nordwestschweiz (bz, Aargauer Zeitung, Solothurner Zeitung u.a.), der Ostschweiz (St. Galler Tagblatt, Thurgauer Zeitung u.a.) sowie der Zentralschweiz (Luzerner Zeitung, Zuger Zeitung u.a.) erscheinen die Regionalteile zusammengefasst in einer Ausgabe. Der Umfang der einzelnen Regionen ist entsprechend verkürzt.

Vom Cyberangriff auf die IT-System waren bereits die Samstags- und Montagsausgabe betroffen.

Der erste Zeitungsbund mit überregionalen Themen (Schweiz, International u.a.) ist nicht tangiert und erscheint normal.

Unsere News-Apps und Websites, wie diese hier, sind nicht betroffen vom Cyberangriff und erscheinen mit dem vollen Programm.

Redaktion und Verlag