In eigener Sache Verlässlichkeit und Distanz – trotz allem Der Cyberangriff auf CH Media und somit die bz hat Gewissheiten erschüttert und viele Reaktionen ausgelöst. Aber auch ein positiver Aspekt ist geblieben. Patrick Marcolli

Verlässlich, verwurzelt: Die bz in Basel und – wie hier im Bild – in Liestal. Foto: niz

Die vergangenen drei Wochen waren ein Lehrstück. Eines, das wir nicht wieder erleben möchten. Der Cyberangriff auf CH Media, und damit auch diese Zeitung, hat uns Journalisten und Journalistinnen direkt mit etwas konfrontiert, über das wir bisher höchstens lesen oder schreiben mussten. Internetkriminelle haben es, um es drastisch zu formulieren, bis in die Redaktionsstuben in Basel und Liestal geschafft.

Das urtümliche, analoge Produkt der gedruckten Zeitung – mit seinem E-Paper als digitalem Pendant – wird Opfer einer Attacke, die aus dem virtuellen Raum kommt. Von irgendwo her, von irgendwem orchestriert. Das ist unheimlich und ein Gedankenspagat, ein Sprung durch mediale Räume und Zeiten, der nicht ganz einfach nachzuvollziehen ist. Für uns Journalistinnen und Journalisten nicht. Und sowieso nicht für die Leserinnen und Leser. Sie sind mit unseren Produktionsabläufen nicht vertraut – sie müssen es auch nicht sein. Denn sie zahlen für und haben Anspruch auf das, was an sechs Tagen die Woche auf dem «Zmorgetisch» vor ihnen liegt.

Erschütterte Gewissheiten

Der Angriff trifft ein Erzeugnis, das in seiner Endform, auf Papier, den Geschehnissen unserer Lebenswelt möglichst nahe sein und ihnen auf den Grund gehen muss – und das sich inhaltlich durch zwei Werte auszeichnet: Durch Verlässlichkeit und durch eine Distanz zum Geschehen. In Zeiten der Pandemie mit all ihren virtuell und real tätigen, phantasieüberbordenden Theoretikern waren diese beiden Qualitätsmerkmale besonders gefragt. Ebenso bei der Beschreibung der Auswirkungen des Ukrainekriegs auf unser Land und unsere Region.

Heute, da wir auf dem Weg der Normalisierung einen weiteren Schritt machen können und erstmals wieder eine bz in fast gewohnter Form erscheint, kann ich sagen: Verlässlichkeit und Distanz zum Geschehen sind bei dieser Zeitung jederzeit gewährleistet gewesen. Die Zeitung ist jeden Tag erschienen, trotz Instabilitäten im IT-System, die Artikel wurden wie gewohnt von meinen Kolleginnen und Kollegen an der Basler Viaduktstrasse und der Liestaler Rathausstrasse verfasst. Aber die Veränderungen in der Blattstruktur – also die Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus Solothurn, Grenchen und Olten - sowie auch das Server-bedingte Fehlen der amtlichen Todesanzeigen haben auch bei uns in der Redaktion Gewissheiten erschüttert. Vor allem aber haben sie ungezählte Reaktionen bei unserer geschätzten Leserschaft ausgelöst.

Das einzig Gute daran

Genau das ist der einzige positive Aspekt, den ich den vergangenen drei Wochen abgewinnen vermag: Ich durfte mit Dutzenden von Leserinnen und Lesern in direkten Kontakt treten. Mit jenen, die sich die Mühe gemacht haben, der Redaktion oder mir persönlich zu schreiben. Selbstredend haben die Klagen überwogen. Über die fehlenden Todesanzeigen, über die quasi unvermittelt aufgetauchten Seiten unserer Partnerblätter im Kanton Solothurn. Manchmal war der Ton harsch, manchmal der Entscheid zur Kündigung des Abonnements schon gefallen.

Meistens aber war die Bereitschaft zu spüren, sich auf unsere Erklärungen einzulassen und zu erfahren, dass es sich nicht um eine kleine Computerpanne handelt. Oder aus unseren Antworten herauszulesen, dass hier Journalistinnen und Journalisten aus Fleisch und Blut sitzen, die sich gegen alle Widrigkeiten und manchmal am Rand der Verzweiflung dafür einsetzen, dass der Normalbetrieb aufrechterhalten werden und das publizistische Produkt sich sehen lassen kann.

Keine Nachricht an uns haben wir als selbstverständlich erachtet. Es ist ein Privileg, wenn Leserinnen und Leser direkt mit uns kommunizieren. Egal, unter welchen Umständen. So nahe wir am Geschehen in unserer Region sind, so nahe sind die kommunikativen Wege zu uns. Auch das wird bleiben.