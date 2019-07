In Basel ist es am vergangenen Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto überholte um 14.30 Uhr im Kreisel am Lothringerplatz eine Velofahrerin und bog rechts in die Ausfahrt Voltastrasse ab. Dabei touchierte es die Velofahrerin, welche zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Das Auto fuhr weiter, ohne dass sich dessen Lenker oder Lenkerin um die Verletzte kümmerte. Die Polizei sucht den Unfallverursacher und Zeugen (061 699 12 12).

