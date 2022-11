Industriegelände Basel-Stadt kauft Land von Novartis im Kleinbasel Der Kanton erwirbt das Grundstück als «dringend benötigtes Reserveareal für Infrastruktur und industrielle Nutzungen».

Novartis verkauft eine weitere Parzelle im Kleinbasel, dieses Mal an den Kanton Basel-Stadt. Georgios Kefalas / Keystone

Der Kanton Basel-Stadt kauft eine 31'000 Quadratmeter grosse Parzelle des Pharmakonzerns Novartis. Sie befindet sich im Kleinbasel an der Neuhaus- und Badenstrasse in unmittelbarer Nähe des Stücki Parks, wie der Basler Regierungsrat mitteilt. Es handelt sich um eine teilweise bebaute Parzelle in der Industrie- und Gewerbezone.

Der Kanton erwerbe das Grundstück als «dringend benötigtes Reserveareal für Infrastruktur und industrielle Nutzungen». Damit könne das Tiefbauamt gemeint sein oder andere grossflächige, städtische Infrastruktur etwa der IWB, sagt Barbara Rentsch, Geschäftsleiterin von Immobilien Basel-Stadt, auf Anfrage. Die definitive Nutzung stünde noch nicht fest, «wir steigen aber umgehend in die Detailabklärungen zur Verteilung der Flächen ein». Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bereits 2019 verkaufte Novartis sein Kleinbasler Firmenareal im Klybeck an den privaten Investor Central Real Estate, heute Rhystadt genannt. Dahinter stecken institutionelle Investoren wie die Credit Suisse oder Nova Property Fund Management. Die nun verkaufte Parzelle befindet sich jedoch auf der anderen Seite der Wiese.