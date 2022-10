Infektionskrankheit Affenpocken-Impfung: Vorregistrierung in Basel ab sofort möglich Die Impfungen gegen das Affenpockenvirus werden primär im Corona-Impfzentrum am Messeplatz angeboten. Sobald der Impfstoff in der Schweiz zur Verfügung steht, werden die Termine freigeschaltet.

Seit Messbeginn wurden in der Schweiz über fast 550 Menschen positiv auf das Affenpockenvirus getestet. Symbolbild: Imago

Vor rund einem halben Jahr wurde in der Schweiz der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wurden seit dem Start der Überwachung am 21. Mai 2022 insgesamt 546 laborbestätigte Fälle registriert.

In der Zwischenzeit konnte der Bund den Vertrag mit der Firma Bavarian Nordic zur Beschaffung des Impfstoffs Jynneos abschliessen. Die ersten Dosen sollen im November in die Schweiz geliefert werden.

Schon jetzt können sich Interessierte für die Affenpocken-Impfung online vorregistrieren. Das teilt das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt am Montag mit. Damit will der Kanton die Nachfrage in der Region besser einschätzen können.

Zugang zu den Impfungen in Basel haben Personen mit Wohnsitz in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft – und in besonderen Fällen auch Personen aus anderen Kantonen. Auch Grenzgängerinnen und Auslandschweizer können sich in Basel impfen lassen.

Die Bundesbehörden empfehlen eine Impfung gegen Affenpocken für folgende Bevölkerungsgruppen: Präventiv für Männer, die Sex mit Männern haben, und trans Personen mit wechselnden Sexualpartnern

Präventiv für Personen, die aus beruflichen Gründen gegenüber Affenpockenviren exponiert sind (zum Beispiel medizinisches Personal oder Personal von Speziallaboratorien)

Für Kontaktpersonen von erkrankten Personen, um die Infektionsketten zu unterbrechen und auch Kinder, Schwangere und allfällige weitere Risikopersonen zu schützen

Die präventive Impfung gegen das Affenpockenvirus wird im Corona-Impfzentrum beim Congress Center Basel am Messeplatz verabreicht. Für Kontaktpersonen von erkrankten Personen gibt es zusätzliche Impfangebote im Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH) und im Basler Universitätsspital.