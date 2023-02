Information Sirenentest mit spezieller Information für Ukrainerinnen und Ukrainer Um 13.30 Uhr startet im Kanton Basel-Stadt der erste Probelauf, gefolgt von einem zweiten Probelauf eine Viertelstunde später um 13.45 Uhr.

Am Mittwoch 1. Februar finden in der Schweiz die jährlichen Sirenentests statt. Um 13.30 Uhr startet im Kanton Basel-Stadt der erste Probelauf, gefolgt von einem zweiten Probelauf eine Viertelstunde später um 13.45 Uhr. Dies teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Montag mit. Da derzeit in der Region viele Geflüchtete aus der Ukraine leben, besteht dieses Jahr ein erhöhtes Risiko, dass der Test Verunsicherung und Ängste auslöst, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Der Bund hat daher eine Mitteilung in ukrainischer Sprache verfasst.