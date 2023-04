Initiative 1 Franken pro Tag fürs U-Abo: So sieht der Gegenvorschlag für die Gratis-ÖV-Initiative in Basel aus Nachdem die Basler Regierung die Initiative «Gratis-ÖV für Kinder und Jugendliche» abgelehnt hatte, präsentiert die Kommission nun einen Gegenvorschlag. Das Initiativkomitee ist mässig zufrieden, zeigt sich aber bereit, die Initiative zurückzuziehen, falls der neue Vorschlag eine Mehrheit findet.

Der Gegenvorschlag will ein Jahres-U-Abo für einen Franken pro Tag für Kinder und Jugendliche. Bild: Kenneth Nars

Während die Basler Regierung fast ein Jahr Zeit benötigte, um ihre abweisende Haltung zur Initiative «Gratis-ÖV für Kinder und Jugendliche» zu überdenken, kam die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK) zu einem schnelleren Entscheid. Wie auch der Regierungsrat lehnt das UVEK die Initiative ab, wie aus dem Kommissionsbeschluss vom 29. März hervorgeht. Anders als der Regierungsrat entschied sich die Kommission aber, dem Grossen Rat einen Gegenvorschlag zu unterbreiten.

Das Initiativkomitee fordert mit ihrer Initiative einen kostenfreien Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region. Kinder und Jugendliche sollen bis zu ihrem 20. Lebensjahr im ganzen Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) gratis fahren können. Sofern die Initiative angenommen wird, kostet dies den Kanton Basel-Stadt gemäss der Berechnung des Regierungsrats jährlich 15 Millionen Franken mehr.

Verminderter Preis statt gratis

Nachdem der Grosse Rat letzten Sommer das Anliegen der UVEK überwiesen hatte, arbeitete die Kommission während neun Sitzungen einen Gegenvorschlag aus. Das U-Abo für Kinder und Jugendliche soll nicht kostenlos, dafür zu einem verminderten Preis angeboten werden. Derzeit kostet dieses Jahresabo 530 Franken.

Künftig soll der Preis auf 365 Franken reduziert werden, also nur einen Franken pro Tag kosten. Ebenfalls will die UVEK anders als die Initiative nicht nur Jugendliche bis 20 Jahren ansprechen, sondern gleich alle Personen bis 25 Jahren. Denn bereits heute gilt das Jugend-U-Abo bis zum 25. Altersjahr.

Mit dem Gegenvorschlag soll der Kanton Basel-Stadt finanziell besser wegkommen. Denn statt den vom Regierungsrat berechneten Kosten von zusätzlichen 15 Millionen Franken pro Jahr soll es den Kanton mit dem Vorschlag der UVEK lediglich 2,4 Millionen Franken jährlich kosten. «Die Kostendifferenz zur Initiative ist substanziell», sagt Raphael Fuhrer (GAB), Kommissionspräsident der UVEK. Das Jugend-Abonnement zum Ein-Franken-Preis soll für zehn Jahre gelten, ehe das Parlament wieder weiter entscheidet.

Initianten kündigen Rückzug der Initiative an

Die genaue Form des Gegenvorschlags habe in der UVEK am meisten zu reden gegeben, so Fuhrer weiter. «Wir wollten in der Kommission möglichst alle Anliegen berücksichtigen.» So hätten sie etwa die Einschätzung der verschiedenen Parteien zum Sinn und Zweck eines Gegenvorschlages breit diskutiert und mit dem Initiativkomitee gespiegelt.

Ganz zufrieden ist das Initiativkomitee mit den Entscheidungen des Regierungsrats und der Kommission nicht, trotzdem würden sie den Gegenvorschlag akzeptieren, sagt Emmanuel Ullmann, ehemaliger Grossrat und Co-Präsident des Initiativkomitees. «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.» Nun kann das Basler Parlament erneut darüber bestimmen. Für das Initiativkomitee ist aber bereits jetzt klar: «Wenn der Grossrat den Gegenvorschlag genehmigt, sind wir bereit, die Initiative zurückzuziehen.»