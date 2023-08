Initiative Eine Demo fürs Musical Theater: Die Darstellenden von «Sister Act» tanzen politisch durch Basel Im Vorfeld der Übergabe einer Volksinitiative zum Erhalt des Musical Theaters zieht eine Demonstration durch die Freie Strasse.

Nonnen werden am 7. September durch die Freie Strasse ziehen. Hier eine Szene aus dem Musical «Sister Act» in der Maag Halle Zürich. Bild: Christian Knecht

Mit Gospel-Gesang und schwingenden Kutten die Freie Strasse hinab und schliesslich mit dicken Kuverts ins Rathaus: Am Tag nach der Premiere von «Sister Act» im Musical Theater geht es vom Nonnenkloster direkt auf die Strasse. Nach einem öffentlichen Umzug will das Bühnenensemble am 7. September um 10 Uhr die kantonale Volksinitiative zum «Erhalt des Musical Theater Basel» der Regierung übergeben. Eine Musical-Demo also.

Organisiert und inszeniert wird sowohl das Bühnenstück als auch die Demonstration von der Basler Performancegruppe Serotonez, unterstützt von Tänzerinnen und Tänzern des New Dance Center Basel. Die Initiative erhält sogar einen eigenen Soundtrack: Drei der Musicaldarsteller nehmen zurzeit einen Song im Studio auf.

Hintergrund der Initiative ist die Absicht des Kantons Basel-Stadt, das Musical Theater durch ein Hallenschwimmbad mit einem 50-Meter-Becken zu ersetzen. Ein Skandal für die Kulturschaffenden, denn die Location bietet mit 270 Quadratmetern Bühnenfläche und 1557 Sitzplätzen eine populäre Spielstätte für internationale Produktionen.

Im Herbst soll das Ergebnis der Machbarkeitsstudie vorliegen

Der Kanton Basel-Stadt will das Musical Theater durch ein Hallenschwimmbad ersetzen. Bild: Kenneth Nars

In nur vier Monaten konnten die benötigten Unterschriften für die Initiative gesammelt werden. Dass diese erst im September eingereicht wird, hat vielmehr einen strategischen Grund: Im Herbst sollen denn die Resultate einer Machbarkeitsstudie des geplanten Umbaus erscheinen.

Davor kommen nun aber die Nonnen zur «Rettung des Musical Theater Basel», wie es in der Mitteilung zur Demonstration heisst. Ist das die Güte der Mütter Theresa oder eine kluge Werbeaktion? In jedem Fall ist es eine, die dem Musical Theater zugutekommt – denn mit so viel Spektakel wurde wohl noch selten eine Unterschriftensammlung eingereicht.