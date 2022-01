Initiative zur Individualbesteuerung Ein Boost aus Basel Die Unterschriftensammlung zur Einführung der Individualbesteuerung auf Bundesebene gestaltet sich aus Pandemiegründen als schwierig. Aus Basel kommt nun Unterstützung.

Für die Individualbesteuerung: Saskia Schenker, Susanne Vincenz-Stauffacher, Eva Herzog und Valentin Vogt. Bild: zVg

Es geschieht nicht alle Tage, dass eine nationale Initiative in Basel einen «Boost» bekommt. Ständerätin Eva Herzog (SP) und dem hiesigen Arbeitgeberverband unter Direktorin Saskia Schenker gelang es, Valentin Vogt, den Präsidenten des Schweizerischen Arbeitgeberverbands nach Basel zu locken. Thema: Die Initiative zur Einführung der Individualbesteuerung.

Bislang, so war an der gestrigen Medienkonferenz zu erfahren, seien rund die Hälfte der benötigten Unterschriften zusammengekommen. Es beginne nun die entscheidende Phase der Unterschriftensammlung, legte die St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) dar. Sie liess durchblicken, dass «Corona» die Lancierung des Volksbegehrens deutlich erschwere. «Das Initiativ-Komitee bleibt aber zuversichtlich», sagte sie.

Die baselstädtische Ständerätin Eva Herzog betonte, es sei mehr als ein halbes Jahrhundert nach Einführung des Frauenstimmrechts höchste Zeit, auch das Steuersystem zu modernisieren und an die heutigen Bedürfnisse anzupassen. Eine Besteuerung, so legte die frühere Basler Finanzdirektorin dar, sei viel fairer, wenn sie zivilstandsneutral ist - «alles andere wird den heutigen Lebensrealitäten nicht mehr gerecht.» In den beiden Basel treten fast alle Parteien für die Individualbesteuerung ein.