Inkraftsetzen Mindestlohn von 21 Franken: Das hat die Basler Regierung geplant Im Juni 2021 sagte Basel-Stadt Ja zu einem Mindestlohn von 21 Franken pro Stunde. Die Basler Regierung gibt am Dienstag bekannt, wie das neue Gesetz aussehen und wann es eingeführt wird.

Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) informiert über die Einführung des kantonalen Mindestlohns. Kenneth Nars

54 Prozent der Basler Stimmbevölkerung sprachen sich im Juni 2021 für den Gegenvorschlag von Regierung und Parlament zur Initiative «Kein Lohn unter 23.-» aus. Diese Vorlage verlangte einen kantonalen Mindestlohn von 21 Franken pro Stunde. Nun ist klar, wann und wie in Basel-Stadt das neue Gesetz eingeführt wird.

Der Mindestlohn gilt laut Medienmitteilung für Arbeitnehmende, deren gewöhnlicher Arbeitsort in Basel-Stadt liegt. Wer gelegentlich in Basel arbeitet, ist damit nicht betroffen. Haben Sozialpartner einen allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag eingesetzt, finden die 21 Franken keine Anwendung.

Verordnung tritt per 1. Juli 2022 in Kraft

Der Kanton Basel-Stadt ist der erste Deutschschweizer Kanton, der einen Mindestlohn durchsetzt. Vorbild ist jeweils der Kanton Genf, der im September 2020 als vierter Kanton der Schweiz einen Mindestlohn von 23 Franken befürwortete.

Laut Mitteilung der Basler Regierung orientiert sich die Regelung im Stadtkanton an denjenigen anderer Kantone. Sie ermögliche eine praktikable Kontrolltätigkeit. Das Mindestlohngesetz und die dazugehörige Verordnung tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. Die Arbeitgebenden haben ab dann sechs Monate Zeit für die Umsetzung.