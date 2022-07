Innovationsprojekt Fünf Start Ups aus Seoul zu Gast in Basel: Austausch im Bereich Life Sciences ist angelaufen Drei Start Ups aus dem koreanischen Seoul sind heuer in Basel eingetroffen, zwei weitere sollen folgen. Danach werden im Gegenzug junge Firmen aus Basel nach Korea reisen. Das ist Teil einer vertieften geplanten Zusammenarbeit zwischen den Städten in den Bereichen Wirtschaft, Innovation, Bildung und Forschung sowie nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Life Sciences der Uni Basel kooperieren mit Seoul. Im Bild: Das Bio-Zentrum. Kenneth Nars

Das neue Kooperationsprogramms zwischen der Universität Basel und dem Seoul Biohub, dem Seoul-Basel Start-Up Hub Acceleration Program ist gestartet. «Fünf vielversprechende Start-Ups aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul lernen im Rahmen das hiesige Innovations-Ökosystem kennen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Firmen seien alle im Bereich der Life Sciences tätig, meist mit digitalen Applikationen. Sie arbeiten an Themen wie einer Früherkennung von Schilddrüsenkrankheiten, der Analyse von Protein-Protein-Interaktionen, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz bei genetischen Analysen und neurologischen Erkrankungen sowie der Anwendung neuartiger Technologien für quantitative 3D-Bildgebungslösungen zur Abbildung und Analyse von Zellen und Geweben.

Vertreterinnen und Vertreter der südkoreanischen Start Up-Gäste in Basel. Kanton Basel-Stadt

Das Projekt soll den südkoreanischen Start Ups, die gemäss Christian Schneider, Leiter Innovation & Entrepreneurship der Universität Basel und Initiator des Kooperationsprogramms,« technologisch weit und gut finanziert» sind, einen Einstieg in den europäischen Markt verschaffen. Die Gäste bleiben bis Ende August, Ende September dann werden Basler Start Ups den Weg nach Seoul auf sich nehmen. Dort gelte es im Genezug Kontakte im südkoreanischen Markt zu knüpfen.

Die Unterstützung der Stadt Basel hat das Projekt, denn eine Städtepartnerschaft solle im Herbst 2022 formalisiert werden. (mma)