Integrative Schule Druck von Lehrpersonen und Parlament zeigt Wirkung: Basler Regierung will nun doch wieder Förderklassen einführen Der Regierungsrat hat in seinem Gegenvorschlag zur «Förderklassen-Initiative» des Lehrpersonenverbands Freiwillige Schulsynode beschlossen, wieder mehr Separation an der Regelschule zuzulassen. Das soll Lehr- und Fachpersonen entlasten und Kinder gezielter fördern.

Für die Umsetzung des Pakets ist mit neuen jährlich wiederkehrenden Kosten von insgesamt 16,2 Millionen Franken zu rechnen. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Die Integrative Schule, also die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf in die Regelschule, funktioniert nicht so, wie das Lehr- und Fachpersonen bei ihrer Einführung in Basel-Stadt vor zehn Jahren in Aussicht gestellt wurde. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die auf zusätzliche Unterstützung im Unterricht angewiesen sind, hat seitdem zugenommen. Lehr- und Fachpersonen verfügen nicht über die nötigen Ressourcen, um alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Bedürfnisse betreuen und fördern zu können.

Aus diesem Grund lancierte der Lehr- und Fachpersonenverband Freiwillige Schulsynode Basel (FSS) letzten Sommer eine «Förderklassen-Initiative», die Lehr- und Fachpersonen schnell entlasten und integrierte Kinder gezielter fördern soll. Zielgruppe sind verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler, weil diese immer wieder den Unterricht stören und insbesondere leistungsschwache Mitschülerinnen und Mitschüler vom Lernen abhalten.

Keine schlechten Erfolgschancen für Förderklassen-Initiative

Die Kleinklassen, wie sie nun von der FSS gefordert werden, hatte Basel-Stadt im Zuge der integrativen Schule abgeschafft. Doch seit ihrer Einführung ist die Stimmung in der Schweiz zunehmend zurück zu mehr Separation gekippt: 15 der 16 Kantone, welche 2011 dem Sonderpädagogik-Konkordat beigetreten sind, führen heute wieder Kleinklassen. In Baselland ist laut aktuellem Bildungsbericht die Separationsquote sogar die höchste in der ganzen Schweiz.

Die Förderklassen-Initiative hat daher keine schlechten Erfolgschancen. Insbesondere, weil auch das Basler Parlament 2019 eine entsprechende Motion mit deutlicher Mehrheit überwiesen hat. Aus diesem Grund gibt der Regierungsrat nun nach und legt in seinem Gegenvorschlag zur Initiative ein umfassendes Massnahmenpaket vor, das auf fast alle Forderungen der Initiative und politischen Vorstösse eingeht und teilweise sogar noch weiter geht.

Lerninseln für verhaltensschwierige Kinder

Neu sollen sowohl kleine Förderklassen als auch Fördergruppen auf der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I eingeführt werden. Allerdings nicht für verhaltensauffällige Kinder, wie das die FSS fordert, sondern für Kinder die «aufgrund ihrer intellektuellen Ressourcen» Schwierigkeiten beim Lernen haben, wie das Erziehungsdepartement schreibt.

Konkret davon betroffen sind Kinder mit einer allgemeinen Lernschwäche und einem IQ-Bereich von 70 bis 85 oder einer ausgeprägten Lernstörung bei höherem IQ. Kinder mit einem IQ unter 70 sollen hingegen nach Möglichkeit weiterhin mit intensiver heilpädagogischer Unterstützung in der Regelklasse verbleiben. Schülerinnen und Schüler mit schwierigem Verhalten sollen stattdessen mit sogenannten Lerninseln aufgefangen werden, wo sie vorübergehend sozial- und heilpädagogisch betreut und unterrichtet werden können.

Das Erziehungsdepartement unterscheidet hier zwischen Kindern, die «infolge nicht zielführender Beschulung sekundäre Verhaltensauffälligkeiten entwickelt haben» und solchen, die sich in «akuten Krisen» befinden, «im Klassensetting nicht mehr adäquat lernen können und den Unterricht und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler massiv stören».

Neues Förderangebot

Die erste Gruppe soll künftig in separativen und teilseparativen Angeboten wie den oben genannten Förderklassen und -gruppen untergebracht werden, während die Lerninseln für die zweit Gruppe eher als kurzes Time Out zu interpretieren ist.

Darüber hinaus beinhaltet das Paket weitere Massnahmen wie etwa die Erhöhung der Ressourcen für Logopädie oder die Überprüfung und Weiterentwicklung des Weiterbildungsangebots für Lehr- und Fachpersonen. Weiter sollen die Spezialangebote (SpA) mit einem neuen Förderangebot entlastet werden. Das sogenannte SpA Plus richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit «massiv erhöhtem» Förderbedarf, etwa mit selbst- und fremdgefährdendem Verhalten.

Darüber hinaus sollen in besonders belasteten Kindergärten künftig während fast der gesamten Unterrichtszeit am Vormittag zwei Lehrpersonen gemeinsam unterrichten, heisst es aus dem Erziehungsdepartement.