Integrative Schule: Es besteht Reformbedarf – und es braucht mehr Geld

720 Schülerinnen und Schüler im Kanton Basel-Stadt benötigen sogenannte verstärkte Massnahmen. Sprich: Sie sind in einer Regelklasse nicht tragbar, auch nicht mit den entsprechenden Förderangeboten. Sie müssen unter anderem in Sonderschulen unterrichtet werden. Die Zahl dieser Kinder stieg in den vergangenen Jahren stark an – in den vergangenen fünf Jahren von 570 auf rund 720, und ist damit wieder auf dem Level von 2010, als das Projekt der integrativen Schule in Basel startete.

Der Hauptgedanke der integrativen Schule ist der Versuch, möglichst alle Kinder und Jugendlichen – auch solche mit einer Behinderung, einer Lernschwäche oder einer besonderen Begabung – gemeinsam zu unterrichten. Dafür wurde der Personalbestand aufgestockt: Lehrpersonen werden von Heilpädagogen unterstützt. Dazu kommen zusätzliche Förderangebote für Schülerinnen und Schüler mit spezifischen Problemen, wie etwa Deutschkurse für Fremdsprachige, Logopädie, Psychomotorik oder Einführungsklassen.