Integrative Schule «Förderklassen-Initiative» oder Gegenvorschlag der Basler Regierung? Bürgerliche und Linke sind gespalten Seit Monaten diskutiert Basel über die Zukunft der Integrativen Schule. Der Gegenvorschlag zur «Förderklassen-Initiative» soll die Situation entschärfen. Doch eine Einigung zwischen Bürgerlichen und Linken zeichnet sich bislang kaum ab.

Sollen Kinder mit Förderbedarf künftig wieder mehr separiert werden? Darüber diskutiert gerade nicht nur Basel. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Sieben Wochen ist es her, seit der Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer (LDP) an der Gesamtkonferenz der Kantonalen Schulen erste Ideen zur Entlastung der Integrativen Schule vorstellte. Am Mittwoch hat die Regierung schliesslich ihren Entwurf für einen Gegenvorschlag zur «Förderklassen-Initiative» der Freiwilligen Schulsynode (FSS) präsentiert. Nun können sich bis Anfang Juli auch Lehr- und Fachpersonen zu den geplanten Massnahmen äussern, ehe sich der Grosse Rat mit dem Geschäft auseinandersetzt.

Viele Fragen sind aktuell noch offen und werden sich voraussichtlich erst nach der Konsultation und Beratschlagung durch die Bildungs- und Kulturkommission (BKK) abschliessend beantworten lassen. Doch schon jetzt steht fest: Zwar begrüssen sowohl Bürgerliche als auch Linke, dass die Regierung den Bedarf in der Integrativen Schule endlich anerkennt. Doch lösen wollen sie das Problem ganz unterschiedlich.

Bürgerliche halten die Integrative Schule für gescheitert

«Es ist ein wichtiges Signal, dass Handlungsbereitschaft da ist», sagt zum Beispiel Luca Urgese (FDP). Der Grossrat, der eine Wiedereinführung von Kleinklassen unterstützt, begrüsst den Schritt der Regierung Richtung mehr Separation an den Regelschulen: «Wir wollen, dass wieder Ruhe in die Klassen einkehrt und der Unterricht ungestört stattfinden kann.» Welche Massnahmen dafür am besten geeignet sind, kann Urgese zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber: Ihm sei wichtig, dass die Schule wieder ihrem Auftrag nachkommen könne, Bildung und Wissen zu vermitteln.

Auch Pascal Messerli (SVP) unterstützt eine Rückkehr zu Kleinklassen: «Lernschwache und verhaltensauffällige Kinder werden in kleinen Gruppen besser gefördert, weil viel besser auf jedes einzelne Kind eingegangen werden kann.» Von einer Aufteilung verhaltensauffälliger und lernschwacher Kinder, wie dies der Entwurf des Erziehungsdepartements vorsieht, ist Messerli weniger überzeugt. «Wir sollten noch mehr Richtung Förderklassen gehen», sagt der SVP-Grossrat. Lerninseln seien keine effiziente Lösung.

Die Integrative Schule hält Messerli für grundsätzlich gescheitert. Dennoch warnt er davor, Kinder vorschnell abzuklären: «Die Definition vermeintlicher Verhaltensauffälligkeit ist schwierig. Kinder sind Kinder.» Deshalb findet Messerli gut, dass die Massnahmen des Erziehungsdepartements auch lernschwache Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.

Linke halten an der Integrativen Schule fest

BKK-Mitglied Sandra Bothe (GLP) bereitet dieses Thema ebenfalls Bauchschmerzen: «Was heisst verhaltensauffällig», fragt Bothe. «Sind dann auch Kinder mit ADHS zu schwierig, um sie noch führen zu können?» Ihrer Meinung nach ist der Fokus zu stark auf verhaltensauffällige Kinder gerichtet. «Da wird das Problem vor allem bei einer Gruppe gesehen, obwohl viele verschiedene Faktoren zusammenkommen.»

Ausserdem kann die Leiterin eines Kindergarten mit Betreuung und Tagesstruktur nicht nachvollziehen, warum die Weiterbildung von Schulleitungen und Lehrpersonen im Konsultationsbericht kaum Erwähnung findet. «In besser geschulte Lehr- und Fachkräfte zu investieren, ist die wertvollste und gewinnbringendste Ressource, die wir haben, um eine optimale Bildungsumgebung für alle Schülerinnen und Schüler zu schaffen», ist Bothe überzeugt.

BKK-Präsidentin Franziska Roth (SP) freut wiederum vor allem, dass mehr Ressourcen in belastete Kindergärten fliessen sollen: «Wir können mit der Förderung gar nicht früh genug anfangen. Das entlastet später auch die Schulen.» Ausserdem begrüsst Roth, dass künftig mehr Mittel direkt an die Schulen gehen sollen: «Es dauert aktuell viel zu lange, bis Kinder die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.» Mehr Kompetenzen in den Schulen würde ihrer Meinung nach den Prozess beschleunigen.

Franziska Roth beschäftigt aber noch eine ganz andere Frage: «Welches Menschenbild vermitteln wir unseren Kindern, wenn wir die Schwächsten aus der Klasse herausnehmen?» Darüber müsste ihrer Meinung nach unsere Gesellschaft dringend diskutieren.