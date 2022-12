Interpellation Grüne-Grossrätin fordert vom Kanton Basel-Stadt Unterstützung für Iranerinnen Iranischstämmige Menschen in Basel haben Angst vor dem langen Arm des Regimes in Teheran. Bisher unternahm der Kanton Basel-Stadt wenig bis nichts für die Sicherheit. Nun werden Reaktionen gefordert.

Iranische Frauen protestieren in Teheran, nachdem Mahsa Amini nach einer Festnahme durch die Sittenpolizei verstarb. Archivbild: AP

Diese Woche berichtete diese Zeitung über Iranerinnen in Basel, die sich mehr Anteilnahme und Unterstützung für ihre Anliegen im Zusammenhang mit der Protestbewegung im Iran wünschen: Den Frauen fehlen sowohl Ansprechpersonen und Informationen zur politischen Situation und Sicherheitslage als auch Zugang zu niederschwelliger psychologischer Unterstützung. Des Weiteren zeigt eine Auskunft des Bundesnachrichtendienstes, dass die Sicherheit aller iranstämmigen Menschen in der Schweiz, die sich politisch engagieren und sich öffentlich kritisch gegenüber den iranischen Machthabenden äussern, ernsthaft bedroht ist.

Was kann der Kanton tun?

Grossrätin Fleur Weibel von den Grünen hat nun dieses Thema aufgegriffen und eine Interpellation «betreffend Schutz und Unterstützung für iranische und iranisch-stämmige Personen in Basel-Stadt» eingereicht. Die Interpellantin schreibt: «Es stellt sich angesichts dieser prekären Situation die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten der Kanton Basel-Stadt hat, um seine iranische und iranisch-stämmige Bevölkerung vor Repression zu schützen, und welchen Einfluss der Regierungsrat auf die offizielle Haltung der Schweiz und auf die Unterstützung der Protestierenden im Iran nehmen kann.»

Gegenüber dieser Zeitung sagt Weibel: «Ich finde wichtig, Klarheit darüber zu schaffen, an wen sich in Basel-Stadt lebende iranische und iranisch-stämmige Personen wenden können, wenn sie bedroht oder verfolgt werden oder wenn ihre Angehörigen im Iran verfolgt oder verhaftet werden.» Der Kanton solle eine direkte Anlaufstelle und ganz konkrete Unterstützung und Schutz bieten, so Weibel. Und weiter:

«Wir dürfen die in der Schweiz lebenden, von den Repressionen betroffenen Menschen nicht alleine lassen.»