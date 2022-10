Interpellation OECD-Steuerreform: «Einzelne Kantone sollen nicht übermässig profitieren» Grossrat Beda Baumgartner (SP) beschäftigen verschiedene Fragen zu möglichen Auswirkungen der anstehenden Reform. Nun verlangt er vom Basler Regierungsrat Stellungnahme.

Beda Baumgartner (rechts) will wissen, wie die Basler Regierung für eine faire Verteilung der Mehrsteuereinnahmen zwischen den Kantonen sorgen wird. Michael Fritschi

Der Basler SP-Politiker Beda Baumgartner hat eine Interpellation zur OECD-Mindestbesteuerung eingereicht. Er verlangt vom Regierungsrat eine Stellungnahme zu möglichen Auswirkungen der geplanten Steuerreform. Besonders beschäftigt ihn die Frage, wie sich unterschiedliche Umsetzungsvarianten auf den Nationalen Finanzausgleich (NFA) auswirken werden und wann die Regierung plant, diesen zu überprüfen.

Zur Diskussion stehen Modelle, nach denen entweder 25 oder 50 Prozent der zusätzlichen Steuereinnahmen an den Bund gehen – mit Option einer Pro-Kopf-Deckelung der kantonalen Mehreinnahmen. Die SP Schweiz fordert eine gleiche Verteilung zwischen Bund und Kantonen mit Deckelung, weil sie sich davon eine möglichst faire Verteilung der Profite unter den Kantonen verspricht. Demnach würden alle zusätzlichen Einnahmen, die nach der Abgabe an den Bund verbleiben, so lange in die anderen Kantone fliessen, bis eine zu definierende Obergrenze nach Bevölkerungsanteil erreicht ist.

Einzelne Kantone könnten den Steuerwettbewerb verschärfen

Die Basler Regierung strebt einen Bundesanteil von 25 Prozent an, wie zuletzt vom Bundesrat vorgeschlagen wurde. Bela Baumgartner unterstützt hingegen die Haltung der SP Schweiz.

Baumgartner, der auch Mitglied der Wirtschafts- und Abgabekommission ist, will in seinem Interpellationstext ausserdem wissen, wie die Basler Regierung eine Verschärfung des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen verhindern möchte. Am Telefon erklärt er:

«Ich traue der Basler Regierung zu, die Mehreinnahmen so einzusetzen, dass die Allgemeinheit profitieren kann. Aber wie kann verhindert werden, dass einige Kantone mit dem zusätzlichen Geld die Gewinnsteuern weiter senken und damit den Steuersenkungswettbewerb vorantreiben?»

Die nächste Grossratssitzung findet am 19. Oktober statt. Bis dahin wird die Regierung entscheiden, ob sie mündlich oder schriftlich antwortet.