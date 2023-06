Iselin-Quartier

Hintergrund unklar Auto fährt in Füllinsdorf BL in Menschenmenge – sechs Verletzte

Am Freitagmorgen kam es im Gebiet Schönthal in Füllinsdorf zu einem schweren Unfall. Eine Autofahrerin ist aus noch unklaren Gründen in der Mühlerainstrasse in eine Gruppe Menschen gefahren.