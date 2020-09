«Wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen.», sagte Bernd Stromberg schon Ende der Nullerjahre. Und das ist gut so. Wo nicht den gegebenen Umständen entsprechend agiert wird, wo neue Ideen und Innovationen fehlen, da wird selektiert. Dieses System, was alles eliminiert, was sich nicht dem Puls der Zeit anpasst, hat in der Vergangenheit schon die Dinos, die Blue-Ray und den allseits bekannten Mobiltelefonknochen Nokia 3310 abgegriffen. Aber wieso fehlen Ideen und Innovationen überhaupt? Schliesslich sind wir alle vom Typus Homo Sapiens, in dessen Genpool Fähigkeiten wie Kreativität, abstraktes Denken, Erfindertum und stetige Optimierung nicht rar gesät sind. Im Grunde ist das Problem die Engstirnigkeit, das Spiessertum, die Eindimensionalität, die in unserer DNA noch stärker verwurzelt scheint, als jedes Vorwärtsdenken. Dazu kommt, wir wollen nicht nur nicht fortschrittlich sein, wir denken uns überdies herrlich viele Redewendungen aus, die Schubladendenken und Bequemlichkeit auch noch rechtfertigen, etwa «Ist so, weil war so.» Das soll nicht heissen, dass automatisch alles Alte schlecht und alles Neue gut ist. «Auf alten Pfannen lernt man kochen», stimmt schon, aber wer auf Dauer nichts anbrennen lassen will, muss früher oder später auf Teflon umsteigen.