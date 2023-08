IWB Höhere Strompreise in Basel: 2-Zimmer-Haushalte bezahlen ab nächstem Jahr rund 36 Franken mehr Die Industriellen Werke Basel (IWB) erhöhen auf den 1. Januar 2024 ihre Strompreise. Gründe dafür sind die drohende Energiemangellage im Winter, sowie höhere Kosten der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid.

Kühle Luft wird teurer: Die Strompreise steigen schweizweit. Bild: Michael Buholzer/Keystone

36 Franken mehr. Damit müssen Kundinnen und Kunden der Industriellen Werke Basel (IWB) bei der Stromrechnung nächstes Jahr rechnen. Die regionale Energieversorgerin erhöht ihre Preise nächstes Jahr, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Kundinnen und Kunden der Grundversorgung würden im kommenden Jahr durchschnittlich rund sieben Prozent mehr für ihre Stromrechnung zahlen als im Vorjahr.

Schon dieses Jahr wurden Preise angehoben

«Für einen 2-Zimmer Haushalt bedeutet das Mehrkosten von rund 36 Franken pro Jahr, grössere Haushalte mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4500 Kilowattstunden müssen mit jährlichen Mehrkosten von 102 Franken rechnen.»

Bereits für dieses Jahr erhöhten die IWB ihre Preise um 12 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Basler Energieunternehmen gebe externe Kostensteigerungen an die Kundschaft weiter, lautet die Begründung in der Mitteilung. Zum einen seien die Kosten der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid gestiegen. Zusätzlich werde 2024 als grösster Kostentreiber auch erstmalig die vom Bund eingerichtete, nationale Winterstromreserve eingerechnet. Um die drohende Energiemangellage im Winter zu verhindern, habe der Bund umfassende Massnahmen realisiert. So etwa eine Wasserkraftreserve in Stauseen und mehrere Reservekraftwerke.

Der Basler Regierungsrat hat den entsprechenden Beschluss der IWB bewilligt. Die neuen Tarife treten per 1. Januar 2024 in Kraft.