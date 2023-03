Jahresabschluss Bitterer Abschreiber für Basel-Stadt: Felix-Platter-Neubau ist 96 Millionen weniger wert Die Betten der Universitären Altersmedizin Felix Platter sind gut belegt, der operative Betrieb blüht. Im Rahmen der Jahresbilanz kommt nun aber ans Licht, dass für den Neubau, der seit 2019 läuft, 96 Millionen Franken abgeschrieben werden müssen.

Verschlingt mehr Geld als geplant: Der Neubau der universitären Altersmedizin an der Burgfelderstrasse. Bild: Roland Schmid

Operativ läuft das Geschäft im Felix Platter Spital gut. Die Universitäre Altersmedizin stehe betrieblich gut da, schreiben Spital und Kanton in einer Mitteilung zum Jahresabschluss: Die Bettenauslastung sei hoch und die operative Leistungsfähigkeit von 2021 und 2022 entspreche den Erwartungen, das Ergebnis der eigentlichen Leistung sei gut.

Doch in der Rechnung klafft trotzdem ein grosses Loch. Und das liegt am Neubau des Spitals: Dieser kommt die Verantwortlichen deutlich teurer zu stehen als angenommen – und zwar in Form eines dicken Abschreibers. Insgesamt rund 96 Millionen Franken weniger wert werde der Neubau bei seiner Fertigstellung sein, meldete das Felix Platter Spital am Donnerstag.

Dieser Abschreiber drückt direkt auf die Kantonsrechnung

Diese «einmalige Wertberichtigung des Spitalgebäudes» verringert den Gesamtwert des Gebäudes nun um 96,2 Millionen. Das führt in der Jahresrechnung des Spitals voraussichtlich zu einem Verlust von insgesamt 102,1 Millionen Franken, der sich entsprechend auf die Rechnung des Eigners Kanton Basel-Stadt auswirken wird – und damit auf die Steuerzahlenden. Die Regierung wird den Grossen Rat im Mai ausführlicher informieren, wenn er über die Jahresrechnung der Universitäten Altersmedizin Felix Platter berichterstattet.

Das neue Spitalgebäude stand noch 2019 mit einem Wert von rund 249 Millionen Franken in den Büchern des Spitals. Nicht nur die Wertberichtigung, auch die Begründung hat es in sich: «Aus heutiger Sicht muss festgehalten werden, dass der Bau betrieblich nicht in allen Teilen effizient ist und im Unterhalt vergleichsweise kostenintensiv ist.»

Hinzu kommen «die jüngsten Entwicklungen im Gesundheitswesen». Konkret geht es dabei um den Fachkräftemangel und die stark angestiegene Teuerung im Jahr 2022. Diese Faktoren verursachten in Kombination deutlich höhere Personal- und Sachkosten. Die Investitionskosten könnten so längerfristig nicht mehr aus den Erträgen finanziert werden, die aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet würden.

Kanton bedauert, Spital erleichtert

Der Kanton Basel-Stadt bedauere diese Entwicklung, wie er in einer Mitteilung schreibt. Gleichzeitig leiste das Felix Platter aber einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der «älteren und ältesten Menschen» der Region Basel. Die hohe Auslastung der Abteilung Altersmedizin habe gezeigt, dass das neue Gebäude in seiner vollen Grösse gebraucht werde.

Thomas Giudici, Verwaltungsratspräsident des Spitals, sagte an der Medienkonferenz vom Donnerstagmorgen: «Betrieblich steht die Universitäre Altersmedizin Felix Platter gut da: Das Spital ist nahezu voll belegt und erwirtschaftet eine im Vergleich mit anderen Schweizer Spitälern hohe Marge von 8 Prozent.» Leider würden die Abschreibungen für das Gebäude seit Jahren das Spital in die Verlustzone drücken. «Wir bedauern sehr, dass wir den Verlusten nur mit einer Wertberichtigung begegnen können.» Immerhin ermögliche dies dem Spital, die Situation zu bereinigen und langfristig seine wichtige Rolle als Altersspital im Basler Gesundheitswesen wahrzunehmen.