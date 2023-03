Jahresabschluss MCH Group erhöht Erträge, senkt Verschuldung – und weckt Vorfreude auf Art Basel Das Messe-Unternehmen findet langsam wieder aus der Talsohle heraus. Die MCH Group präsentiert im Jahresabschluss 2022 gute Zahlen, obwohl noch Nachwirkungen der Pandemie zu spüren waren. Betriebsertrag und der Gewinn vor Steuern, Zins und Abschreibungen konnten um über 60 Prozent gesteigert werden.

Die jüngsten Geschäftszahlen der MCH Group geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Bild: Kies-Kunst-Installation während der Art 2018. Bild: zvg

Die MCH Group hat am Mittwoch die Zahlen des Jahresabschlusses 2022 präsentiert. Das international tätige Unternehmen mit Sitz in Basel erholt sich langsam vom Coronaschock. Betriebsertrag und Ebitda, also der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, konnten gegenüber dem Vorjahr um über 60 Prozent gesteigert werden. Der Nettoverlust wurde beinahe halbiert, ebenso nahm die Verschuldung ab.

Total erzielte das Live-Marketing-Unternehmen, wie es sich selber bezeichnet, mit seinen Aktivitäten 394,1 Millionen Franken an Erträgen (Vorjahr: 243,3 Millionen). Der Ebitda steigerte sich von 8,5 auf 14,1 Millionen Franken. Der Nettoverlust wiederum sank von 17,3 auf 9,3 Millionen Franken.

«Das erste Trimester 2022 war noch stark geprägt von den anhaltenden Auswirkungen der Covid-19- Pandemie», teilt die MCH Group AG mit. Die negativen Effekte der Pandemie hätten den Umsatz um rund 45 Millionen Franken gedrückt.

100-Millionen-Franken-Kredit: Rückzahlung wird fällig

Weiter seien einige bedeutende Abschreibungen getätigt worden. Denn die MCH Group habe sich «von einigen Projekten getrennt, deren Wirtschaftlichkeit nicht oder nicht mehr gegeben war». Diese Entscheidungen seien aufgrund von Abschreibungen von finanziellen Einmaleffekten begleitet gewesen, die, nebst dem Covideffekt, das Ergebnis für das Jahr 2022 ebenfalls belastet hätten.

Im Herbst erhielt die MCH Group einen Kapitalzufluss in der Höhe von 74 Millionen Franken, je hälftig geleistet von den beiden Ankeraktionären: Lupa Systems des Investors James Murdoch und Kanton Basel-Stadt. «Damit ist die im Frühjahr 2023 fällige Rückzahlung der 100-Millionen-Franken-Anleihe gesichert», schreibt das Unternehmen. Gleichzeitig sei «die finanzielle Basis für die weitere Entwicklung des Unternehmens» gelegt.

Die 100-Millionen-Franken-Anleihe wurde zur Belastung, weil die MCH Group ursprünglich damit rechnete, die Anleihe durch eine neue ersetzen zu können. Doch der Kapitalmarkt bewegte sich in eine andere Richtung. Deshalb blieb nur noch die Möglichkeit übrig, dass die Aktionäre neues Kapital einschiessen.

Ab 2024 soll es wieder Gewinne geben

Die Nettoverschuldung der MCH Group AG reduzierte sich 2022 gegenüber 2021 um fast 50 Millionen Franken auf 84,6 Millionen. Das Eigenkapital stieg von 47,8 auf 113,3 Millionen.

Die MCH Group zeigt sich jedoch optimistisch für das laufende Jahr. Zwar werde das Nettoergebnis 2023 voraussichtlich immer noch negativ sein. Ab 2024 sollten jedoch wieder Gewinne erzielt werden können. Man fokussiere sich auf Wachstum, Expansion und Kundenzufriedenheit.

Group-CEO Florian Faber, seit Juli 2022 in dieser Position, gab an der Medienkonferenz am Mittwoch im Messeturm anlässlich der Präsentation der Geschäftszahlen erneut ein Bekenntnis zum Messeplatz Basel ab. Als Beispiel für eine neue Veranstaltung nannte er das Frühlingsfestival Spring, das erst gerade Premiere feierte. Daneben wolle man auch neue Kongresse anlocken.

Erfolgreiche Art Basel in Hongkong

Ebenfalls gerade zu Ende gegangen ist die erste Art Basel Hongkong seit dem Ende der strengen Corona-Restriktionen in China. Hier habe man ein grosses Interesse festgestellt, sagte Faber. Mit rund 86 000 Besuchenden sei das Vor-Corona-Niveau beinahe wieder erreicht. Die Hongkonger-Messe mache auch Vorfreude auf die Art Basel im Juni.

Hier verspricht Faber, dass die Messe und die Stadt noch stärker miteinander verwoben werden sollten, um den Gästen ein noch besseres Gesamterlebnis zu verschaffen. Geplant sei unter anderem ein organisierter Rheinschwumm.