Jahresbericht 2022

Generalversammlung Knall bei der Kelsag: Präsident Germann Wiggli und zwei Verwaltungsräte verlieren ihre Posten

An der Generalversammlung der Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG in Metzerlen wurde die Mehrheit des Verwaltungsrats klar abgewählt. Der neue Präsident ist in der Region Basel nicht unbekannt.