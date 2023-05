Jahresbericht 2022 Universitätsspital Basel macht 5,6 Millionen Gewinn – und fordert Tarif-Anpassungen Trotz herausforderndem Jahr für die Spitäler, erwirtschaftet das Unispital Basel 2022 Gewinn. Zudem konnte das Spital zusätzliche Mitarbeitende anstellen und somit vorerst die laufend steigende Nachfrage bedienen.

Das Unispital Basel macht zwar Gewinn, stehe aber gehörig unter Druck. Archivbild: Georgios Kefalas/Keystone

Im Gegensatz zum Vorjahr 2021 – 25,8 Millionen Franken – ist es einiges weniger, was das Universitätsspital Basel (USB) 2022 an Gewinn erwirtschaftete. Und trotzdem wertet das USB die 5,6 Millionen in ihrer Mitteilung vom Donnerstag als positives Ergebnis. Das vergangene Jahr sei anspruchsvoll gewesen, insbesondere wegen der steigenden Energiepreise und Materialkosten. Die stationären Tarife seien hingegen seit 2014 trotz Teuerung unverändert und im ambulanten Bereich nicht kostendeckend. Hinzu kämen noch «zusätzlich erbrachte Leistungen wie Lehre und Forschung», die die Krankenversicherung nicht abdecken.

Zwar sei es dem USB gelungen, genügend neue Mitarbeitende anzustellen, um der konstant steigenden Nachfrage an Behandlungen nachzukommen. Das Spital lobt denn auch ihre Mitarbeitenden für ihre Leistung, die gemäss Mitteilung in einer «Spitzenpositionierung im internationalen Ranking» des USB resultierte. Im Bereich Nachwuchs habe man ebenfalls zusätzlich investiert, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das USB sieht hier aber auch eine grosse Herausforderung auf sich zukommen.

Es seien zeitnah «hohe Investitionen in das Personal, die Digitalisierung und die Infrastruktur zwingend notwendig». Dafür fordert das USB «deutliche Anpassungen bei den bestehenden Tarifen und Abgeltungsstrukturen».