Jahresbericht Basler GPK bezweifelt, dass der Fernwärmeausbau in 15 Jahren fertig ist 6000 Haushalte sollen in den kommenden Jahren an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Fast jede Strasse in Basel muss dafür aufgerissen werden. Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates kritisiert die mangelnde Koordination der Baustellen.

GPK-Präsident Christian von Wartburg (in der Mitte) und seine Kommissionskollegen schauten bei der Fernwärme ganz genau hin. Juri Junkov

«Wir wollen dieses Mal nicht diejenigen sein, die nichts gesagt haben.» Mit diesen warnenden Worten leitete Christian von Wartburg, der Präsident der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates (GPK), die Kritik am geplanten Fernwärmeausbau in Basel ein. Die GPK prüft die Arbeit der Regierung und präsentiert die Ergebnisse jährlich in einem Bericht. Am Mittwoch präsentierte die Kommission denjenigen von 2021 vor den Medien. Der Ausbau der Fernwärme war Inhalt einer von insgesamt 42 Empfehlungen und Erwartungen an die Regierung. Die Befürchtung der GPK: Wegen fehlender Koordination könnte der Fernwärmeausbau länger dauern als geplant.

In den kommenden 15 Jahren wird das Fernwärmenetz in Basel um 60 Kilometer ausgebaut, 6000 neue Gebäude sollen angeschlossen werden. Vom Ausbau betroffen sind knapp 20 Prozent des Basler Strassennetzes. Mit dem Fernwärmenetz sollen ab 2035 70'000 Tonnen weniger CO 2 in Basel ausgestossen werden. Bis es so weit ist, wird es in Basel aber zu vielen neuen Baustellen kommen: Das Tiefbauamt rechnet damit, dass in den kommenden 15 Jahren fast jede Strasse aufgerissen werden muss.

Der Kanton rechnet mit längeren Baustellen

Bei solch grossflächigen Bauarbeiten macht es Sinn, den Fernwärmeausbau mit anderen anstehenden Strassenarbeiten, wie etwa dem Ersatz von Tramschienen oder Kanalisationsarbeiten, zu koordinieren. «Wenn man eine Strasse aufreisst, dann soll das nur einmal geschehen», sagt von Wartburg. Allerdings zeigt der Bericht der GPK auf, dass die Verantwortlichen für das Fernwärmeprojekt damit rechnen, dass nur 15 bis maximal 50 Prozent der vorgesehenen Fernwärmeleitungsarbeiten mit den weiteren nötigen Erhaltungsmassnahmen an öffentlichen Infrastrukturen koordiniert werden können. Bis zu 85 Prozent der Leitungsarbeiten seien indes nicht mit anderen Arbeiten koordinierbar, was zu zusätzlichen Baustellen führt. Der Kanton rechnet mit einer Baustellenlängenzunahme von 33 bis 85 Prozent.

«Es ist sehr komplex, in einem städtischen Gebiet zu bauen», erklärte von Wartburg, weshalb es so schwierig ist, mehrere Arbeiten zur gleichen Zeit an einem Ort durchzuführen. So müsse eine Tramschiene der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) etwa dann ersetzt werden, wenn sie kaputt ist. Das könne schlecht geplant werden.

Rohstoffverknappung dürfte den Ausbau zusätzlich erschweren

Angesichts dieser Tatsache stellt die GPK in Frage, ob das Fernwärmeprojekt in den geplanten 15 Jahren fertiggestellt werden kann und ob die vom Grossen Rat beschlossene Finanzierung ausreichen wird. «Die GPK hat Zweifel, ob die entsprechenden Projekte tatsächlich innert 15 Jahren abgeschlossen werden können – auch angesichts der aktuellen weltweiten Rohstoffverknappung, massiven Lieferungsverzögerungen und des sich verschärfenden Fachkräftemangels», heisst es im Bericht.

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) gab gegenüber der GPK zu, dass die bisher kommunizierte Koordination des Fernwärmeausbaus mit anderen Bauprojekten zu optimistisch sei. «Die GPK erwartet nun, dass die verschiedenen Projekte des Fernwärmenetzausbaus bestmöglich mit anderen Bau- und Infrastrukturprojekten koordiniert werden, damit die Belastung für die Bevölkerung und das Gewerbe möglichst gering bleibt», heisst es im Bericht. Wegen der angebrachten Zweifel zum Zeitplan wird die GPK die Projektverantwortlichen beim Fernwärmeausbau regelmässig anhören, um über den Stand der Umsetzung und der Kosten informiert zu werden.