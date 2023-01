Jahresbilanz 2022 Euro-Airport mit steigenden Passagierzahlen – Pristina bleibt Topdestination Der binationale Flughafen erholt sich von der Coronadelle: 2022 flogen 7 Millionen Passagiere ab Basel-Mulhouse. Mit der neuen Nachtruhe ab 23 Uhr ist die Flughafenleitung aber noch nicht zufrieden. Und ab März erwartet die Passagiere eine einschneidende Neuerung.

Ein Easyjet-Airbus beim Boarding: Die Briten bleiben Platzhirsch in Basel-Mulhouse, andere holen aber auf. Archivbild: Kenneth Nars

Auf dem Euro-Airport (EAP) herrscht beinahe wieder Courant normal. Im vergangenen Jahr sind 7 Millionen Passagiere via den binationalen Flughafen geflogen, das gab die Leitung des EAP am Donnerstag gegenüber den Medien bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Wachstum von 94 Prozent. Gegenüber 2019 jedoch, dem letzten «normalen» Jahr vor Corona, beträgt das Minus noch immer 23 Prozent.

Bei den Destinationen hat weiterhin Pristina die Nase vorn. Die Hauptstadt des Kosovo rangiert vor London, Istanbul, Amsterdam und Barcelona. Bei den Fluggesellschaften dominiert ebenfalls unverändert Easyjet. Die Billig-Airline erreicht einen Marktanteil von über 58 Prozent. Auf den weiteren Rängen folgen die auf Osteuropa spezialisierte Wizz Air (11 Prozent) sowie Sun Express, Enter Air und Corendon mit jeweils rund 3 Prozent Marktanteil.

Bei Easyjet gingen die Passagierzahlen gegenüber 2019 jedoch um rund einen Viertel zurück. Rivale Wizz Air konnte hingegen zulegen. Ebenfalls leicht rückläufige Zahlen verzeichnete der Frachtverkehr ab Basel-Mulhouse.

Neue Wartelinien mit Self-check-in-Automaten

«Die Herausforderungen waren viele», sagte Flughafendirektor Matthias Suhr vor den Medien. Die Direktion und der Verwaltungsrat hätten die Strategie geändert. Man wolle die Dienstleistungsqualität verbessern, ebenso würden Umweltthemen wie dem Fluglärm und dem CO 2 -Ausstoss höhere Priorität eingeräumt.

Schon im März startet ein Pilotversuch mit Self-check-in. Dabei können Passagiere ihr Gepäck an Automaten selber aufgeben. Es soll aber weiterhin bediente Schalter geben, betonte Direktor Suhr. Total investiert der Flughafen in diesem Jahr rund 30 Millionen Euro – unter anderem in die Erneuerung des Ankunftsbereichs und von Teilen der Pisten.

Vor einem Jahr trat die neue Nachtruheregelung in Kraft. Seither dürfen zwischen 23 und 24 Uhr keine Starts mehr geplant werden. Mit der Umsetzung ist der Flughafen aber noch nicht zufrieden, wie an der Medienkonferenz klar wurde. So gebe es jetzt einen «Stau» von Starts zwischen 22.45 bis 23.15 Uhr. Man stehe mit den Airlines im Gespräch, sagte Vizedirektor Marc Steuer, dass die Starts früher angesetzt werden können.

Die Flugbewegungen nahmen gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent zu (84’136), im Vergleich zu 2019 resultiert jedoch ein Minus von 15,3 Prozent.

Ein Plus von 0,4 Millionen Passagieren

Der Flughafen gewährte auch einen Ausblick auf das laufende Jahr. Demnach rechnet man mit 7,4 Millionen Passagieren – was weit entfernt ist vom Rekordjahr 2019 mit über 9 Millionen Passagieren. Doch Matthias Suhr betonte, es gebe viele Unwägbarkeiten: «Wir haben nach wie vor einige Unsicherheiten: die Lieferengpässe, die Energiekrise, die Situation mit China, Restriktionen für Flüge. All das führt uns zu einem Budget von 7,4 Millionen Passagieren. Das mag nach wenig tönen, aber wir sind hier lieber etwas vorsichtig unterwegs.»

Unter anderem haben die Direktion und der Verwaltungsrat die Strategie geändert. Sie wurde erst 2019 präsentiert, jedoch noch unter anderen Voraussetzungen. Unter anderem soll die Dienstleistungsqualität erhöht werden. Ebenso geniessen Umweltthemen, also etwa die Vermeidung von Lärm und CO 2 , mehr Aufmerksamkeit.

Als Pluspunkte in Sachen Umweltschutz nannte Matthias Suhr etwa die kürzlich auf E-Fahrzeuge umgestellte Busverbindung der Linie 50 zum Euro-Airport und den angestrebten Bahnanschluss, der auf gutem Weg sei.