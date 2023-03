Jahresbilanz Über eine Million Besuchende in den Basler Museen Das letzte Jahr war zwar noch von der Pandemie geprägt, die Besuchszahlen der Museen in Basel erholten sich allerdings besonders im zweiten halben Jahr wieder.

Die grosse Retrospektive zu Georgia O'Keeffe in der Fondation Beyeler war 2022 ein grosser Publikumsmagnet. Tony Vaccaro/Archive Photos

Um 39 Prozent ist die Anzahl Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher 2022 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen: Im zweiten Halbjahr trat nicht nur die Coronapandemie in den Hintergrund, sondern auch die Menschen wieder vermehrt vor die Türe und in die Museen. 1,3 Millionen Personen besuchten 2022 eines der insgesamt 23 Museen im Kanton Basel-Stadt. Vorpandemisches Niveau konnte aber nicht ganz erreicht werden, teilt das Präsidialdepartement in einer Mitteilung mit.

Mit 363'877 Eintritten belegt die Fondation Beyeler den Spitzenplatz bei der Anzahl Besucherinnen und Besucher, gefolgt vom Kunstmuseum Basel (301'897) und dem Naturhistorischen Museum Basel (108'767). Die Zahlen der sechs Museen im Dreiländereck, die zum Kreis der Museen Basel gehören, aber ausserhalb des Kantons liegen, konnten 2022 ebenfalls einen starken Anstieg der Besuchenden verbuchen (52,5 Prozent).

Und auch die Anzahl Besuche von Schulklassen haben im letzten Jahr zugenommen, heisst es weiter. Dies um vier Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie.