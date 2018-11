Vier Nominierte standen zur Auswahl. Den Nordwestschweizer Jungunternehmerpreis gewonnen hat Jakob’s Basler Leckerly. Inhaber Andreas Kuster durfte am Freitag den Preis entgegennehmen. Die Bäckerei ist die sechste Gewinnerin des Preises, der all zwei Jahre von der Junior Chamber International Basel und dem Gewerbeverband Basel-Stadt verliehen wird.

Der Preis wurde am Abend des Basel Economic Forum verliehen. Am Forum diskutierten Vertreter aus Wirtschaft und Politik über Entwicklungsmöglichkeiten von Stadt und Region in der Zukunft. Dominierend waren Mobilitäts- aber auch bauliche Themen. Getrieben werden diese, so die Erkenntnis, durch die Digitalisierung.