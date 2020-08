Jetzt auch in Basel: Kanton bestätigt Maskenpflicht in Schulen, Läden und Bars

Der Kanton Basel-Stadt bestätigt am Donnerstag in einer Medienmitteilung, was vier Kantone bereits vorgemacht haben: Die Maskenpflicht wird erweitert. Die neue Regel gilt für Verkaufslokale und Einkaufszentren sowie für Mitarbeitende von Gastrobetrieben.

Eine Maskenpflicht gilt neu auch auf dem Schulareal der Mittelschulen, also Gymnasien, Fachmittelschulen und Berufsfachschulen.

Davon ausgenommen seien Kinder vor ihrem 12. Geburtstag, Personen, die aus besonderen Gründen keine Gesichtsmasken tragen können sowie Mitarbeitende der betroffenen Einrichtungen oder Betriebe, wenn ein wirkungsvoller Ansteckungsschutz durch andere Schutzvorrichtungen erreicht werden kann.

Die Kantone Jura, Waadt, Genf und Neuenburg haben sich schon um die Verschärfung der vom Bundesrat empfohlenen Massnahmen gekümmert. Jetzt zieht Basel-Stadt also nach. Der Kanton Baselland wird auf Anfrage der bz keine erweiterte Maskenpflicht einführen.

Die Maskenpflicht im Kanton Basel-Stadt tritt per 24. August in Kraft und gilt vorerst bis zum 31. Dezember 2020.

Begründet wird der Entscheid mit den steigenden Fallzahlen in der Schweiz und der deutlichen Vervielfachung der Ansteckungen im Kanton Basel-Stadt.