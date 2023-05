Bauprojekt Tennishalle der Old Boys ist einen Schritt weiter – doch es formiert sich bereits wieder Widerstand Damit der Tennisclub Old Boys bei der Schützenmatte eine Halle errichten kann, musste der Kanton den Bebauungsplan für die betroffene Parzelle ändern. Der neue Plan liegt nun auf. Die Kritiker sind aber nicht besänftigt.

So stellte man sich die Tennishalle ursprünglich vor. Klar ist: Die Plätze und Masten auf dem Dach entfallen. Visualisierung: Stich & Oswald

Der Tennislcub Old Boys will auf der Schützenmatte eine Tennishalle errichten. Doch Anwohner wehrten sich gegen das Bauprojekt – mit Erfolg. Das Basler Appellationsgericht hielt 2021 fest, dass es einen Bebauungsplan brauche. Den gibt es jetzt. Er liegt seit Mittwoch beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement öffentlich auf, und zwar noch bis zum 30. Juni. Dann läuft auch die Einsprachefrist aus.

Die wird wohl genutzt. Daniel Boerlin, Wortführer der grössten Einsprechergruppe und selber Anwohner, sagt, man habe zwar noch keinen Beschluss gefällt. Doch: «Es ist wahrscheinlich, dass wir gegen den Nutzungsplan Einsprache erheben.»

Laut dem Juristen kam der Tennisclub den Einsprechenden zwar entgegen. Doch der Tennisclub plane aus seiner Sicht weiterhin schlicht am falschen Ort. Eine solche Halle gehöre nicht in ein Wohnquartier.

Tennisclub will Halle bis 2026 einweihen

Marianne Bernet, Präsidentin des TC OB, sagt zur bz: «Die Halle steht aus unserer Sicht am richtigen Ort.» Man sei weiterhin guter Hoffnung, das Projekt in vernünftiger Zeit realisieren zu können. «Die ersten Bälle», sagt Bernet, «könnten jedoch frühestens in ein paar Jahren gespielt werden.»

Was auch der TC weiss: Über seine Halle könnte es eine Volksabstimmung geben. Denn auch der Grosse Rat muss den Bebauungsplan erlassen. Gegen diesen Entscheid wäre ein Referendum möglich. Und auch gegen die Baubewilligung sind weitere Einsprachen möglich.

Auch Roger Federer öffnet sein Portemonnaie

OB rechnet mit Baukosten in der Höhe von rund 7,6 Millionen Franken. Einen Zustupf hat unter anderem Roger Federer in Aussicht gestellt. Der ehemalige Tennisranglistenerste hatte als Junior bei Old Boys gespielt.

Wie aus der Publikation zum Bebauungsplan hervorgeht, plant der Tennisclub OB weiterhin einen Holzpavillon mit vier Innenplätzen. Ursprünglich hätte man auch auf dem Dach der Halle an der Ecke Neubadstrasse-St.Galler-Ring Tennis spielen können. Doch Anwohner befürchteten unter anderem Lärm- und Lichtemissionen.

Holzpavillon soll unökologische Ballonhalle ersetzen

Der Club argumentiert, er brauche dringend weitere Plätze. Bislang behalf man sich in der kalten Jahreshälfte mit einer Ballonhalle, die man jeweils über zwei Aussenplätze spannte. Doch das sei nicht nachhaltig und wenig ökologisch, heisst es seitens OB.

Erst im vergangenen Januar haben die Mitglieder von OB bekräftigt, dass eine redimensionierte Variante der Halle angestrebt werden soll. Statt der Plätze sind auf dem Dach des Gebäudes neu eine Begrünung und Photovoltaikmodule vorgesehen. Die Halle wäre so neu nur noch sechs Meter hoch – mit den Lichtmasten wären es über 20 Meter gewesen.

Bebauungsplan war zu vage

Die ersten Pläne für den Hallenbau gehen auf das Jahr 2016 zurück. Gegen das generelle Baubegehren gingen verschiedene Einsprachen ein. Die Baubewilligung wurde im August 2019 erteilt.

Verschiedene Einsprechende aus dem Quartier erhoben Rekurs an die Baurekurskommission. Sie rügte unter anderem, die Zonendefinition «Sport» sei zu vage für eine Sporthalle. Das Appellationsgericht stützte diese Argumentation, weshalb sich der Kanton dazu gezwungen sah, den Bebauungsplan zu ändern.